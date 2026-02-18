Tras rechazo de desafuero, Orrego critica a Fiscalía por ProCultura: montaron un “caso falso”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, defendió su inocencia y cuestionó el actuar de la Fiscalía de Antofagasta, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara por unanimidad la solicitud de desafuero en su contra en el marco del caso ProCultura.

En una vocería realizada este miércoles, la autoridad regional sostuvo que la decisión judicial fue categórica. “La justicia habló y lo hizo de manera clara y contundente. Soy inocente de las imputaciones falsas que se me han formulado”, afirmó.

El fallo del Tribunal Pleno —adoptado por unanimidad de sus 24 ministros— impide que el Ministerio Público formalice al gobernador por el convenio suscrito entre el Gobierno Regional y la fundación ProCultura, que involucró más de $1.600 millones destinados al programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Orrego defendió la implementación de la iniciativa, asegurando que fue ejecutada conforme a la normativa vigente y que tuvo impacto en la comunidad. Según detalló, el programa atendió a más de 15 mil personas y contó con la colaboración de instituciones como el Hospital Félix Bulnes, el Hospital del Salvador y la Universidad de Chile. “El programa no solamente existió, sino que además fue diseñado, aprobado y ejecutado con estricto apego a las normas legales vigentes”, sostuvo.

La autoridad también apuntó contra la Fiscalía de Antofagasta, señalando que la acusación estuvo “fundada en gravísimos errores de hecho y derecho” y cuestionando que se haya intentado vincularlo a la comisión de delitos. En esa línea, afirmó que espera que la Fiscalía Nacional investigue el actuar del equipo persecutor.

“Después de más de dos años de investigación, una fiscalía en particular, como la de Antofagasta, decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente”, manifestó.

Asimismo, indicó que el foco debe estar ahora en esclarecer el destino de los recursos cuestionados y recuperar los montos comprometidos. Aseguró que el Gobierno Regional continuará trabajando junto al Consejo de Defensa del Estado para obtener el pago de las pólizas de seguro asociadas al convenio. “Esperamos que la Fiscalía investigue dónde y qué pasó con los mil millones de pesos que la Fundación ProCultura se apropió indebidamente de un programa de salud mental”, afirmó.

El gobernador agregó que la aseguradora deberá pagar la totalidad de las pólizas comprometidas y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad. “Ninguna acusación falsa, ninguna acusación injuriosa nos va a apartar del mandato de la gente”, señaló.

El caso ProCultura continúa en investigación, centrado en el destino de los recursos transferidos a la fundación y en las eventuales responsabilidades asociadas.

Renuncia y denuncia interna en la Fiscalía

En paralelo al revés judicial, la Fiscalía Regional de Antofagasta, encabezada por Juan Castro Bekios, enfrenta una situación interna compleja. El fiscal adjunto Eduardo Ríos presentó su renuncia voluntaria con efecto al 20 de marzo de 2026, un día antes de conocerse el rechazo al desafuero.

Ríos denunció formalmente a Castro Bekios por maltrato laboral, señalando que vivió un proceso que describió como “mobbing”, caracterizado por aislamiento, desautorización y secretismo en la tramitación de la causa ProCultura. En su presentación interna sostuvo que se habrían solicitado informes “con instrucción expresa de mantenerlo en secreto”, incluso respecto de profesionales que integraban su equipo.

Desde el entorno del fiscal regional se ha indicado que las decisiones adoptadas se enmarcan en sus atribuciones y que existían falencias en la tramitación de la causa, incluyendo rechazos judiciales a diligencias solicitadas por el Ministerio Público.

En su carta dirigida al fiscal nacional, Ángel Valencia, Ríos señaló: “Por la presente comunico mi renuncia voluntaria al cargo de Fiscal Adjunto con efecto a contar del día 20 de marzo de 2026. Tras veintiún años de servicio, agradezco profundamente la oportunidad de haber sido parte de esta organización”. Añadió que en el último tiempo sintió “limitadas mis posibilidades de desplegar plenamente mis capacidades”.