Boric responde a Trump: “No aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a decisiones soberanas”

El Presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la revocación de visas anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres funcionarios, acusados de participar en actividades que afectarían la seguridad regional. El Ejecutivo descartó categóricamente esas imputaciones y cuestionó el carácter “unilateral” de la medida y expresó su “sorpresa” ante el anuncio estadounidense e indicó que no ha recibido notificación formal sobre la decisión.

En el texto, rechazó las acusaciones y aseguró que descarta “categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países”. Además, sostuvo que condena la imposición de “cualquier medida unilateral que vulnere la independencia” del país o que intente debilitar su derecho a ejercer soberanía.

En la misma línea, el Presidente Gabriel Boric afirmó que, como Jefe de Estado, puede asegurar que el Gobierno “jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad” ni de Chile ni de ningún otro país, subrayando que el país “es y será autónomo en las decisiones que tome”.

El comunicado también informó que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de la medida e informe los nombres de los funcionarios afectados. La Cancillería recalcó que no es práctica diplomática realizar anuncios públicos sin notificación oficial previa y que ello no se condice con la relación bilateral, descrita como amplia y estratégica.

Boric calificó la decisión como “arbitraria, unilateral y sorpresiva” y sostuvo que, desde la perspectiva del Ejecutivo, “no tiene ninguna justificación”. Añadió que el Gobierno siempre antepondrá “los intereses de Chile, de los chilenos y chilenas por sobre cualquier otra consideración” y reiteró que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se tomen en Chile”.

El Mandatario también afirmó que puede descartar “con total tranquilidad” que exista algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como plantea el comunicado del Departamento de Estado, e indicó que el canciller entregará mayores antecedentes tras la reunión con el embajador estadounidense.