Muñoz confirma revocación de visa y afirma: no hay proyecto que “pueda amenazar nuestra soberanía”

En medio de las gestiones del Ejecutivo para aclarar quiénes fueron afectados por la sanción anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de ingreso a ese país, medida que dijo lamentar “profundamente”.

Muñoz señaló que fue informado recientemente de que su visa para ingresar a Estados Unidos “ha sido revocada por ese país”, lo que aseguró lamentar “profundamente”. En ese contexto, defendió la labor desarrollada durante su gestión, indicando que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.

El ministro destacó que entre esos avances se encuentra el acuerdo con Google para cofinanciar un cable submarino que irá desde la Región de Valparaíso hasta Sídney, convirtiéndose —según explicó— en el primer cable submarino en el Pacífico Sur. Añadió que el país cuenta con una institucionalidad que “no discrimina respecto de los orígenes de los distintos proyectos” y que cada iniciativa se analiza “en su debido mérito”.

En esa línea, sostuvo que no están conscientes de que ningún proyecto de esta naturaleza “pueda amenazar nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional” y afirmó que en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de este tipo que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso.

A nivel personal, el secretario de Estado señaló que la sanción “duele”, especialmente por su vínculo con ese país. Recordó que fue en Estados Unidos donde formó su familia e inició sus estudios, primero en California durante cuatro años y medio y luego en Boston por un año sabático, por lo que aseguró que la decisión tiene un impacto particular en su historia personal.