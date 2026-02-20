Senapred por explosión en Renca: “Se pudo tener una respuesta bastante rápida”

El jefe del Departamento de Gestión de Emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en la Región Metropolitana, Paolo Marín, afirmó que los equipos actuaron con rapidez tras la explosión de un camión de gas en Renca, emergencia que dejó cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas.

Continúan los peritajes para esclarecer las causas de la grave explosión de un camión de gas en la comuna de Renca. El hecho ocurrió la mañana de ayer jueves cuando el vehículo transitaba en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5, al límite con la comuna de Quilicura.

Tras volcar el camión emitió una gran nube de gas que se propagó rápidamente por la autopista y sectores aledaños, posteriormente se generó una explosión, la que provocó la muerte de cuatro personas -incluyendo al conductor del camión- y dejó a otras 17 heridas.

En conversación con radio Agricultura, Marín calificó el hecho como un accidente “terrible” y señaló que probablemente se originó por daños en “las válvulas de control de estos estanques”, lo que habría provocado una fuga masiva de gas.

El funcionario destacó que, pese a tratarse de “una zona de muy alto tránsito” y de haber ocurrido en horario punta, no circulaban tantos vehículos por el sector al momento de la emergencia. Respecto del despliegue institucional, afirmó que se “pudo tener una respuesta bastante rápida, bastante eficiente de parte de todos los organismos de respuesta”.

En esa línea, subrayó que “la interacción que hay entre los distintos actores de los servicios de emergencia de la Región Metropolitana ayudó a que esto se pudiera atender de manera muy ágil”. También valoró que se realizara “primeramente la derivación rápida de todos los lesionados en los distintos centros asistenciales” y que “la totalidad de las personas lesionadas que se internaron en centros asistenciales han logrado ser identificadas”.

Marín resaltó además el trabajo de Bomberos en el control de la emergencia con gas licuado, señalando que hubo un sistema de respuesta “bastante eficiente”, el cual “afortunadamente no generó nuevas emergencias derivadas, sino que, por el contrario, logró mantener bastante bien contenida la situación”.