Alcalde de Renca descarta daños estructurales tras explosión: “Durante el día se reabriría la ruta”
El alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló que las evaluaciones descartaron daños estructurales en la Autopista Central tras la explosión de un camión de gas. Cuatro personas fallecieron y 17 fueron hospitalizadas, cinco de ellas en riesgo vital.
Síntesis generada con OpenAI
El alcalde de Renca, Claudio Castro, informó que no existen daños estructurales en la Autopista Central, luego de la explosión registrada tras la colisión de un camión que transportaba gas. Según indicó, una vez concluyan las pericias en el lugar, la ruta podría ser reabierta durante la jornada.