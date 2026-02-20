Alcalde de Renca descarta daños estructurales tras explosión: “Durante el día se reabriría la ruta”

En conversación con radio Agricultura, el jefe comunal sostuvo que “se hicieron ya las evaluaciones de los eventuales daños estructurales y eso estaría descartado”, por lo que, explicó, “durante el día, pensando en que quedan todavía algunas horas de peritaje y otras situaciones que están sucediendo ahí, pero que son distintas a la evaluación del daño estructural, debiese reabrirse la ruta”.

Castro detalló que tras la explosión se registraron distintos focos de emergencia en el sector. “Habían focos de fuego en una empresa hacia el sur, otra empresa que estaba hacia el norte, otro lugar que era donde se instalaba el paisajismo de la autopista, otro lugar que era este aparcadero de vehículos”, indicó, agregando que “en todos esos lugares, de manera múltiple, habían situaciones que atender”.

Las cifras oficiales entregadas por las autoridades dan cuenta de cuatro personas fallecidas y 17 trasladadas a centros asistenciales. De estas últimas, cinco se mantienen en riesgo vital.

El alcalde también destacó la coordinación de los equipos que acudieron al lugar, señalando que hubo una articulación “que funcionó muy bien, incluso a pesar de toda la incertidumbre”.

Respecto del contacto con el Mandatario, precisó que el Presidente Gabriel Boric lo llamó para conocer de primera fuente los detalles de la emergencia ocurrida en la comuna.