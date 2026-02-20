Publicidad
Alcalde de Renca descarta daños estructurales tras explosión: “Durante el día se reabriría la ruta”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El alcalde de Renca, Claudio Castro, señaló que las evaluaciones descartaron daños estructurales en la Autopista Central tras la explosión de un camión de gas. Cuatro personas fallecieron y 17 fueron hospitalizadas, cinco de ellas en riesgo vital.

El alcalde de Renca, Claudio Castro, informó que las evaluaciones técnicas descartaron daños estructurales en la Autopista Central tras la explosión de un camión de gas. Señaló que la ruta podría reabrirse durante la jornada una vez concluyan los peritajes. La emergencia dejó cuatro personas fallecidas y 17 hospitalizadas, cinco de ellas en riesgo vital.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, informó que no existen daños estructurales en la Autopista Central, luego de la explosión registrada tras la colisión de un camión que transportaba gas. Según indicó, una vez concluyan las pericias en el lugar, la ruta podría ser reabierta durante la jornada.

En conversación con radio Agricultura, el jefe comunal sostuvo que “se hicieron ya las evaluaciones de los eventuales daños estructurales y eso estaría descartado”, por lo que, explicó, “durante el día, pensando en que quedan todavía algunas horas de peritaje y otras situaciones que están sucediendo ahí, pero que son distintas a la evaluación del daño estructural, debiese reabrirse la ruta”.

Castro detalló que tras la explosión se registraron distintos focos de emergencia en el sector. “Habían focos de fuego en una empresa hacia el sur, otra empresa que estaba hacia el norte, otro lugar que era donde se instalaba el paisajismo de la autopista, otro lugar que era este aparcadero de vehículos”, indicó, agregando que “en todos esos lugares, de manera múltiple, habían situaciones que atender”.

Las cifras oficiales entregadas por las autoridades dan cuenta de cuatro personas fallecidas y 17 trasladadas a centros asistenciales. De estas últimas, cinco se mantienen en riesgo vital.

El alcalde también destacó la coordinación de los equipos que acudieron al lugar, señalando que hubo una articulación “que funcionó muy bien, incluso a pesar de toda la incertidumbre”.

Respecto del contacto con el Mandatario, precisó que el Presidente Gabriel Boric lo llamó para conocer de primera fuente los detalles de la emergencia ocurrida en la comuna.

