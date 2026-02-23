¿Peligra la Visa Waiver?: Embajador Judd liga su futuro a decisión sobre cable con China

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, encendió una nueva señal de alerta diplomática al condicionar la continuidad de Chile en el programa Visa Waiver Program, en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino Chile–China.

Durante una conferencia de prensa, el diplomático fue consultado sobre si la revocación de visas a tres autoridades chilenas podía impactar otros programas bilaterales. “Por ahora, la Visa Waiver está a salvo, pero eso no es nuestra elección. Depende estrictamente de lo que este gobierno elija hacer”, afirmó.

El conflicto se da en el contexto del proyecto “Chile China Express”, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong mediante fibra óptica, iniciativa que ha generado inquietud en Washington por eventuales riesgos a infraestructuras críticas y al flujo de datos sensibles.

Judd sostuvo que la permanencia en el programa no es un beneficio unilateral, sino un acuerdo de seguridad con responsabilidades compartidas. “Si Chile quiere participar, debe asegurar todas las telecomunicaciones. Debemos tener la confianza de que la información que pasamos al gobierno chileno será protegida”, enfatizó.

El embajador afirmó además que su administración intentó resolver las diferencias por la vía diplomática, pero que no recibió la información solicitada. “No se nos trató con honestidad”, declaró.

Respecto de las críticas de la vocera Camila Vallejo —quien había señalado que “Chile no opera bajo amenazas”—, Judd respondió que no se trata de presiones, sino de reglas previamente aceptadas al ingresar al programa.

En cuanto al cable submarino, el diplomático aseguró que el problema no es la competencia comercial, sino la seguridad de los datos. Argumentó que existen legislaciones en otros países que podrían obligar a entregar información al Estado si es requerida, lo que, a su juicio, afectaría la confianza empresarial.

Consultado sobre un eventual cambio de escenario con la futura administración de José Antonio Kast, el embajador evitó anticipar escenarios. “Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él”, señaló.

La advertencia instala un nuevo frente en la ya tensa relación bilateral, al vincular directamente la continuidad del Visa Waiver —que permite a miles de chilenos viajar sin visado por turismo o negocios— con decisiones soberanas en materia de infraestructura digital estratégica.