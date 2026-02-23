“Inaceptables”: Van Klaveren rechaza dichos de embajador de EE.UU. y defiende soberanía

Desde el Palacio de La Moneda, el canciller Alberto van Klaveren respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien justificó las sanciones de la administración de Donald Trump contra tres autoridades del Gobierno, entre ellas el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

El ministro de Relaciones Exteriores calificó como “inaceptables” las referencias del diplomático estadounidense a altas autoridades chilenas y aseguró que “ningún funcionario del Gobierno de Chile, ningún agente del Estado ha colaborado en acciones o medidas que pongan en riesgo la seguridad” del país, de la región o del hemisferio.

Van Klaveren subrayó que, si bien cada Estado es soberano para decidir sobre el otorgamiento de visas, “no es aceptable que esto se utilice para amenazar o sancionar unilateralmente” ni para sugerir riesgos que, a juicio del Ejecutivo, “no son reales”.

En ese contexto, defendió la tramitación de proyectos estratégicos en materia de conectividad digital. Recordó que Chile solo ha aprobado el cable submarino Humboldt —financiado por Google en asociación con el Estado a través de Desarrollo País— y que la iniciativa Hong Kong–Valparaíso se encuentra aún en evaluación técnica por distintas agencias.

“No vamos a dejar de acoger la tramitación de una iniciativa de inversión por la implementación de amenazas o sanciones unilaterales”, afirmó, insistiendo en que el proyecto no ha sido aprobado y que cualquier decisión se adoptará conforme a la institucionalidad vigente.

El canciller también enfatizó que Chile no debe ser utilizado como escenario de disputa entre potencias en un contexto de tensiones geopolíticas globales. “Queremos mantenernos fuera de esas disputas”, dijo, reafirmando la intención de conservar buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China.

Finalmente, reiteró el rechazo del Gobierno a lo que calificó como una medida “arbitraria e inexplicable”, y defendió la autonomía del país para adoptar decisiones soberanas en materias estratégicas.