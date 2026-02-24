Embajador chino defiende cable submarino y niega riesgo a la seguridad regional

El embajador de China en Chile, Niu Qingbao, salió a respaldar públicamente el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile que conectaría Valparaíso con Hong Kong, en medio del conflicto diplomático entre Santiago y Washington.

La iniciativa derivó en la revocación de visas por parte de la administración de Donald Trump a tres autoridades chilenas: el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario Claudio Araya y el jefe de gabinete Guillermo Petersen.

Según la Casa Blanca, el proyecto podría comprometer infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavar la seguridad regional. Además, competiría con el cable Humboldt, adjudicado a Google.

Frente a esas acusaciones, Niu sostuvo que “China y Chile son socios muy importantes” y que existe una “gran necesidad de mejorar la conectividad entre China y Chile o incluso entre Chile y Asia”. A su juicio, la construcción del cable consolidaría la posición de Chile como líder regional en economía digital.

El diplomático también defendió las gestiones de las autoridades chilenas involucradas. “Lo que hacen los funcionarios chilenos es muy favorable a los intereses nacionales de Chile”, afirmó, agregando que el proyecto se ajusta plenamente a la legislación chilena y “no hace ningún daño a terceros”.

“Así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países”, enfatizó.

Consultado sobre el futuro embajador de Chile en Beijing —que será designado por el Presidente electo José Antonio Kast—, el representante chino señaló que se trata de una decisión soberana y reiteró que su país se rige por los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio compartido.

Finalmente, Niu destacó que la cooperación con China ha sido un consenso transversal entre distintos gobiernos chilenos y manifestó su confianza en que la relación bilateral se mantendrá sólida pese a las tensiones geopolíticas en torno a la infraestructura digital estratégica.