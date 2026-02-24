Engie rechaza multa de la SEC por el apagón del 25F y anuncia que impugnará la multa aplicada

A un año del mega apagón del 25 de febrero de 2025, el proceso sancionatorio contra las empresas responsables sigue avanzando. Este lunes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó nuevas multas contra CGE Transmisión y Engie Energía, de 60.000 UTM cada una, equivalentes a $4.176 millones por empresa. Las que corresponderían por su responsabilidad en el corte masivo que dejó sin suministro al 98,5% de la población .

Según notificó la SEC, la razón específica de la sanción contra Engie fue “por falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA”, sistema crítico para la operación y recuperación del suministro eléctrico tras una falla de gran magnitud.

Ante la resolución, la compañía no tardó en pronunciarse y anunció que impugnará la decisión. “Fue notificada hoy de la resolución de la SEC. Este es el primer paso de un proceso administrativo en el que hemos aportado todos los antecedentes técnicos disponibles”, señaló Engie en un comunicado.

“Ejercerá los recursos que contempla la ley, ya que no comparte lo resuelto”. Agregando que “durante el evento, nuestros tiempos de respuesta y los planes de contingencia implementados se apegaron a los estándares operacionales y de calidad que la compañía aplica en sus instalaciones, manteniendo comunicación con el Coordinador y contribuyendo al proceso de recuperación del sistema eléctrico”.

La firma cerró explicando que continuará “colaborando plenamente con la autoridad y reforzando nuestras capacidades para continuar operando con los más altos estándares del sector.

Estas nuevas multas se agregan a las ya informadas el pasado 20 de febrero, cuando la SEC sancionó a Interchile con 180.000 UTM (unos $12.500 millones) por su responsabilidad en el origen del masivo corte de suministro y por intervenir sus instalaciones sin la coordinación exigida con el Coordinador Eléctrico Nacional.

Además, en esa misma resolución, Transelec fue castigada con 80.000 UTM (cerca de $5.500 millones) y Alfa Transmisora con 50.000 UTM (alrededor de $3.500 millones), ambas por fallas en la mantención del sistema SCADA. Asimismo, cada consejero del CEN recibió una multa de 300 UTM —aproximadamente $21 millones, que deberá pagar con recursos propios, por incumplimientos en su deber de supervisión.