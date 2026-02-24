Gobierno calma a exportadores locales: no hay aumento de aranceles a 15% por parte de EEUU

El Gobierno salió a despejar la inquietud de los exportadores nacionales luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que elevaría a 15% el arancel global a las importaciones, tras un fallo de la Corte Suprema que afectó su política de gravámenes.

La medida generó preocupación en sectores productivos chilenos, considerando que el arancel global vigente era de 10%. Los exportadores de frutas hicieron un “llamado urgente” al Ejecutivo, señalando que “se trata de un alza significativa que afecta directamente la competitividad de la industria chilena en uno de sus principales mercados”.

Desde la industria de la madera, el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan, afirmó que “cualquier aumento generalizado” genera preocupación. También el sector vitivinícola y la salmonicultura siguieron con atención el desarrollo del tema.

Sin embargo, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) informó este martes que no se ha concretado ninguna modificación en las tasas.

“No se ha materializado ningún aumento de las sobretasas arancelarias a 15%”, indicaron. Asimismo, precisaron que “la sobretasa arancelaria formalmente establecida a través de la promulgación presidencial que se basa en la llamada Sección 122, y que entró en vigor a partir de este 24 de febrero, es de un 10% global”.

Desde la Subrei añadieron que “nuestros equipos se han mantenido desplegados haciendo seguimiento a los desarrollos y actualizaciones, además de estar abiertos al diálogo con las respectivas contrapartes de ese país, como lo son el USTR y el Departamento de Comercio”.

El sábado, Trump anunció en su red Truth Social que el arancel subiría “de inmediato” a 15%, luego de que la Corte Suprema anulara las denominadas tasas “recíprocas”, aunque mantuvo vigentes otros gravámenes sectoriales.

Según reportó Bloomberg, la Casa Blanca trabaja en una orden formal para elevar la tasa al 15%, aunque hasta ahora no se ha definido un plazo para su implementación. Mientras tanto, la tasa global vigente continúa siendo de 10%.