GPS Ciudadano no le teme al “Monstruo”: Festival de Viña es un “espejo” de la sociedad chilena

El Festival de Viña del Mar vuelve a instalarse como un termómetro cultural. Así lo sugiere la última edición del GPS Ciudadano, de Datavoz, que analizó interés, relevancia, conocimiento de artistas, modalidad de seguimiento y evaluación comparativa del certamen, cruzando los resultados por edad, sexo, nivel socioeconómico y territorio.

En materia de interés, un 25,1% declara “algo de interés” y un 3% “mucho interés”, lo que suma cerca de un 28% con disposición positiva hacia la edición 2026. En contraste, un 36,7% manifiesta “poco interés” y un 35,2% “ningún interés”, configurando un escenario donde el evento moviliza, pero no mayoritariamente.

Las diferencias más significativas se observan por edad (p < 0,001). El tramo de 18 a 34 años concentra los niveles más altos de interés, mientras que el menor entusiasmo se registra entre personas de 55 años o más. También se detectan diferencias por sexo (p < 0,01), con mayor interés declarado por mujeres, y una mayor adhesión en la Región Metropolitana.

En cuanto a relevancia cultural, el 42,5% de los jóvenes de 18 a 34 años considera el Festival “bastante” o “muy relevante”. En el extremo opuesto, entre quienes tienen 65 años o más, solo un 10,6% le asigna alta relevancia y un 68,8% lo califica como “poco relevante”.

El conocimiento de los artistas invitados también presenta brechas generacionales: los adultos jóvenes declaran menor desconocimiento, mientras que los hombres reportan mayor desconocimiento que las mujeres. No se observan diferencias estadísticamente significativas por nivel socioeconómico.

Respecto de la modalidad de seguimiento, el streaming es más frecuente entre los jóvenes y prácticamente marginal en mayores de 65 años. A su vez, la proporción de quienes declaran no verlo aumenta con la edad y es mayor entre hombres.

En la evaluación comparativa con versiones anteriores, predomina una percepción negativa. Entre quienes tienen poco o ningún interés, un 77% considera que esta edición es “peor”, un 21% “igual” y solo un 3% “mejor”. Entre quienes declaran algo o mucho interés, el 58% la evalúa como “peor”, el 32% como “igual” y el 10% como “mejor”.

En conjunto, los datos muestran que el Festival no ha desaparecido del mapa cultural, pero su vínculo con la ciudadanía es segmentado. La conexión es mayor en adultos jóvenes y en la Región Metropolitana, mientras que la evaluación crítica atraviesa a la mayoría de los grupos.

El estudio fue realizado mediante una encuesta online no probabilística a 943 personas mayores de 18 años, entre el 16 y el 23 de febrero de 2026, con ponderación por variables sociodemográficas según datos del INE, CASEN 2022 y Censo 2024.