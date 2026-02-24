Quintana por sala cuna universal y FES: “A esta altura es muy poco lo que se puede sacar”

El senador Jaime Quintana, presidente del Partido por la Democracia, estimó que los proyectos de sala cuna universal y de Financiamiento para la Educación Superior (FES) difícilmente podrán quedar terminados en las dos semanas que restan del actual ciclo parlamentario.

En diálogo con Radio Infinita, el senador sostuvo que el margen legislativo en lo que queda del periodo es acotado. “A esta altura es muy poco lo que se puede sacar desde el punto de vista legislativo. Creo que los temas que conversamos en diciembre siguen siendo temas que están hoy día en el tapete, como sala cuna o FES”.

Desde el oficialismo han responsabilizado directamente a la oposición por el ritmo de la tramitación en el Congreso de estos proyectos impulsados por el Ejecutivo. En ese contexto, Quintana sostuvo que aún es posible avanzar en entendimientos políticos y afirmó que “en esos temas se puede avanzar en acuerdos políticos, porque son temas de Estado, son temas que si no quedan resueltos de este gobierno, van a ser un problema para el gobierno que sigue”.

El parlamentario agregó que, considerando el tiempo disponible, el foco debería estar en cerrar definiciones políticas con la actual oposición. No obstante, insistió en que “difícilmente podríamos decir que algún otro proyecto pueda quedar terminado en las dos semanas que restan”.

Además, se refirió a la polémica generada tras la decisión de Estados Unidos de revocar la visa del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, junto a la de otros funcionarios del gobierno, en medio de cuestionamientos al proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong impulsado por la empresa China Mobile.

Sobre ese punto, el senador advirtió que “hay un tema de soberanía que está en juego. No solo un tema de soberanía digital, sino un tema de soberanía política”. También recordó que la iniciativa corresponde a una “política de Estado” que se remonta al gobierno de Sebastián Piñera y planteó que la definición deberá ser analizada más allá del actual mandato.

Quintana subrayó que el proyecto tiene un carácter estratégico para el país y afirmó que “tenemos que mirar y analizar en su mérito, no puede dejar de considerar lo que es una proyección y una decisión estratégica de Chile respecto de su diversificación en materia de fibra con los distintos continentes”.