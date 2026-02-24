Gobierno de Santiago apoyará la querella colectiva de familias de víctimas de la explosión en Renca

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció que el Gobierno de Santiago respaldará la querella colectiva que preparan los familiares de las víctimas de la explosión de un camión de Gasco, ocurrida el 19 de febrero en la comuna de Renca. La autoridad aseguró que según los antecedente, la causa directa del siniestro sería atribuible al propio vehículo, descartando la intervención de terceros, y enfatizó que “aquí alguien tiene que responder”.

Orrego explicó que una de las hipótesis apunta a un eventual exceso de velocidad, lo que habría provocado el volcamiento del camión antes de la explosión.

Las familias de las víctimas han solicitado apoyo al gobierno regional para iniciar acciones judiciales. Si bien Orrego aclaró que la institución no tiene atribuciones legales para presentar directamente una querella criminal, señaló que sí pueden facilitar asesoría y representación, destacando que algunos abogados ofrecieron asumir el caso de manera gratuita.

“Nosotros hemos estado tomando contacto con algunos abogados para que puedan representar a los familiares de las personas fallecidas. En consecuencia, aquí alguien tiene que responder y los estamos poniendo en contacto con profesionales que se han ofrecido a llevar esta causa de manera gratuita”, afirmó en conversación con Radio Bío Bío.

El hecho, registrado en la comuna de Renca, deja hasta ahora 10 personas fallecidas y siete heridos en estado crítico. Orrego advirtió que la cifra de víctimas fatales podría aumentar debido a la gravedad de los lesionados.

Respecto de la indagatoria, precisó que el Ministerio Público investiga si el camión cumplía con todas las normas y medidas de seguridad exigidas para el transporte de carga peligrosa en zonas urbanas.

Finalmente, el gobernador reiteró la necesidad de esclarecer responsabilidades y revisar los protocolos de traslado de sustancias peligrosas en áreas densamente pobladas.