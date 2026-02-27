Caso Farmacias Populares: Justicia deja a Jadue con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de la defensa de Daniel Jadue y resolvió modificar sus medidas cautelares, dejándolo con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional en el marco de la investigación del caso Farmacias Populares.

La decisión judicial beneficia al exalcalde de Recoleta, quien permaneció cerca de un año y medio bajo arresto domiciliario total mientras avanza la investigación en su contra.

En esta causa, Jadue está imputado por delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible, cargos por los que arriesga hasta 18 años de cárcel.

La indagatoria se originó por irregularidades en la gestión de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, entidad encargada de coordinar la compra y distribución de medicamentos a bajo costo para distintos municipios.

A partir de esos antecedentes, la Fiscalía abrió una investigación para determinar eventuales perjuicios económicos y posibles conflictos de interés en contratos suscritos durante la administración de Jadue en el municipio.