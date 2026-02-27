¿Paranoia de Trump? Informe de EEUU dice que China usa observatorios en Chile para inteligencia

La disputa geopolítica entre Washington y Beijing volvió a tener a Chile como punto de referencia. Esta vez no por el proyecto del cable submarino, sino por la presencia de infraestructura astronómica y espacial en territorio nacional.

Un nuevo informe del Comité sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino —instancia dependiente de la Cámara de Representantes— sostiene que China ha desplegado en América Latina una red de estaciones terrestres espaciales y observatorios que podrían tener un uso dual: científico y de inteligencia.

El documento, titulado “Atrayendo a América Latina a la órbita de China”, plantea que Beijing estaría utilizando estas instalaciones para reforzar sus capacidades espaciales y apoyar la recopilación de información estratégica. Entre los países mencionados aparecen Argentina, Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile.

Según el presidente del comité, el congresista republicano John Moolenaar, “China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para promover su agenda y socavar a Estados Unidos en el espacio”. El informe agrega que las operaciones espaciales chinas generan “grave preocupación”, dado que buena parte de la infraestructura crítica estadounidense depende de sistemas satelitales.

Instalaciones de “doble uso”

El comité afirma haber identificado al menos 11 instalaciones vinculadas a China en la región. Aunque no detalla públicamente las ubicaciones específicas en cada país, el informe sostiene que estas estaciones permitirían fortalecer la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación (EPL) mediante la recopilación de datos estratégicos.

En el caso chileno, el documento alude a infraestructura astronómica y de seguimiento espacial operada en cooperación con entidades chinas, sin entregar mayores antecedentes técnicos en la versión pública.

La advertencia se enmarca en una política más amplia impulsada por la administración de Donald Trump, que ha endurecido su postura frente a la expansión tecnológica y comercial de Beijing en el hemisferio occidental.

Recomendaciones de Washington

El informe no se limita al diagnóstico. También propone medidas concretas. Por ejemplo, piden que la NASA revise acuerdos de cooperación con países que alberguen infraestructura china, para asegurar que no existan vulneraciones a la Enmienda Wolf, que restringe la colaboración bilateral directa con la República Popular China.

Otra recomendación es que el Congreso evalúe actualizar dicha normativa para impedir que la cooperación prohibida continúe bajo esquemas multilaterales.

También plantean que agencias estadounidenses reevalúen la cooperación en materia espacial, de defensa y tecnología avanzada con los países involucrados, y que se establezca como objetivo explícito frenar la expansión de infraestructura espacial china en la región.

El texto plantea incluso la necesidad de “revertir y eliminar capacidades que amenacen los intereses de EE.UU.”.

La publicación coincide con un período de mayor sensibilidad en la relación entre Chile, China y Estados Unidos. En las últimas semanas, el proyecto del cable submarino que busca conectar Sudamérica con Asia generó tensiones diplomáticas, incluyendo sanciones estadounidenses contra autoridades chilenas.

A ello se suma la reciente escala en Valparaíso del buque hospital chino Silk Road Ark, parte de la misión “Harmony-2025”, cuyo operativo sanitario no fue autorizado por la autoridad sanitaria local.

En ese marco, el informe del comité estadounidense refuerza la narrativa de seguridad estratégica que Washington ha venido instalando respecto a la presencia china en infraestructura crítica en América Latina.