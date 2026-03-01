Balacera entre hinchas de Colo Colo y la U deja un muerto previo al Superclásico

Un enfrentamiento armado entre bandas rivales de hinchas de Universidad de Chile y Colo Colo dejó una persona fallecida y otra herida la tarde de este domingo en la comuna de Pudahuel, en la antesala del Superclásico del fútbol chileno.

El ataque se registró en la intersección de General Bonilla con El Salitre, cuando —según antecedentes preliminares entregados por Carabineros— un grupo identificado como seguidores del cuadro azul habría interceptado a hinchas albos que se desplazaban en caravana hacia el estadio Monumental en la comuna de Macul.

En medio del intercambio, al menos una persona recibió impactos balísticos y fue trasladada de urgencia a la Clínica Bicentenario, donde se confirmó su muerte producto de la gravedad de las heridas. Un segundo lesionado permanece internado en el Hospital Félix Bulnes, con diagnóstico reservado, pero fuera de riesgo vital.

Carabineros informó que el rápido despliegue policial permitió la detención de dos sujetos de interés en las inmediaciones del lugar. Ambos fueron trasladados a la 26ª Comisaría de Pudahuel y quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía deberá definir eventuales formalizaciones y ordenar diligencias investigativas. En el sitio del suceso se realizan peritajes balísticos y levantamiento de registros audiovisuales para establecer la dinámica de los hechos y determinar responsabilidades en este nuevo episodio de violencia asociado al fútbol profesional.