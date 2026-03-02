Exministro Germán Correa y cable submarino: “China está derrotando a EEUU en su propio terreno”

El exministro de Transportes y Telecomunicaciones de Patricio Aylwin, y ex Interior de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Germán Correa, abordó la controversia por el proyecto de cable submarino de fibra óptica entre Chile y China y descartó que la iniciativa constituya una amenaza para la seguridad regional o de Estados Unidos.

Ante la pregunta de que si el cable es una amenaza a la seguridad de la región y de Estados Unidos, respondió en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler: “Yo creo que no”.

La discusión se produce en un contexto de tensiones diplomáticas luego de que Estados Unidos revocara la visa del ministro Juan Carlos Muñoz y otros dos funcionarios del gobierno, en medio de cuestionamientos al proyecto. Correa enmarcó estos hechos en una disputa más amplia por la hegemonía global.

“China está derrotando a Estados Unidos en su propio terreno, a diferencia de lo que pasó con la Unión Soviética, lo está derrotando en el terreno de la economía de mercado, y China es mucho más competitiva”, sostuvo. A su juicio, la reacción estadounidense responde a una competencia estructural por liderazgo internacional.

El exministro señaló que estas acciones son “manotazos de ahogado, desesperados, de Estados Unidos por mantener (su hegemonía) con la fuerza bruta”. Añadió que la revocación de visas a tres funcionarios chilenos “es la expresión más directa y brutal de lo que siempre se definió como el imperialismo” y planteó que el Estado de Chile y el Parlamento deben dar una respuesta categórica.

Correa reconoció que el proyecto pudo haberse llevado adelante con mayor transparencia, pero insistió en que no constituye un riesgo para la seguridad del país. En su análisis, la actual administración estadounidense estaría actuando en un escenario internacional donde China se ha consolidado como potencia tecnológica y económica, lo que tensiona la relación entre ambas naciones.

“Entonces estos son manotazos de ahogados, desesperados de Estados Unidos por mantener ya con la fuerza bruta, como lo que hemos visto en el momento en el bombardeo de Irán, su hegemonía mundial, entonces uno tiene que tener en consideración aquello, aunque no le guste, sin duda alguna, es un elemento que está hoy día presente más que no”, cerró.