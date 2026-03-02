Presidenta de la Corte Suprema reconoce crisis judicial: “Nos avergüenza”

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció este lunes que el Poder Judicial atraviesa una crisis institucional que “nos avergüenza”, en el marco de la Cuenta Pública del Poder Judicial 2025 y el inicio del año judicial 2026 realizado en el Palacio de Tribunales en Santiago.

Chevesich -quien el 6 de enero se convirtió en la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país- sostuvo ante magistrados, autoridades y representantes del sistema judicial que el organismo enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia”, tras una serie de escándalos y cuestionamientos que han afectado la confianza ciudadana en la justicia. Esta crisis ha incluido la destitución de ministros y procesos disciplinarios de alto impacto, lo que, a su juicio, ha deteriorado la reputación institucional.

Durante su intervención, Chevesich afirmó que “cuando se deja de confiar en la justicia no sólo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de derecho”, reconociendo que los casos recientes han generado “vergüenza” y desafíos para la percepción pública del Poder Judicial. También enfatizó la responsabilidad de la Corte Suprema de actuar con transparencia y probidad para recuperar esa confianza.

La presidenta del máximo tribunal relacionó la actual situación con episodios que implicaron falta de probidad y malas prácticas internas que han salido a la luz, y llamó a fortalecer la gestión interna, los estándares éticos y la rendición de cuentas como parte de la respuesta institucional.

Chevesich destacó que enfrentar la crisis no solo requiere reconocimiento de errores, sino también acciones que den señales claras de cambio al interior del Poder Judicial, con el objetivo de que el organismo pueda restablecer su rol en la sociedad chilena y responder a las demandas de los ciudadanos.