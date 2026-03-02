Publicidad
Presidenta de la Corte Suprema reconoce crisis judicial: “Nos avergüenza” PAÍS FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Presidenta de la Corte Suprema reconoce crisis judicial: “Nos avergüenza”

Publicidad
Agencia UNO
Por : Agencia UNO
Ver Más

En el inicio del año judicial del 2026 y durante la Cuenta Pública 2025, la presidenta del Máximo Tribunal, Gloria Ana Chevesich, admitió que el Poder Judicial atraviesa una crisis que “nos avergüenza” y advirtió que la pérdida de confianza ciudadana amenaza el Estado de derecho.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
En el inicio del año judicial 2026, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció que el Poder Judicial enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia”, tras escándalos, destituciones y procesos disciplinarios que han golpeado su reputación. Admitió que la situación “nos avergüenza” y alertó que la desconfianza ciudadana erosiona el Estado de derecho. Llamó a reforzar estándares éticos, transparencia y rendición de cuentas para recuperar legitimidad institucional.
Desarrollado por El Mostrador

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reconoció este lunes que el Poder Judicial atraviesa una crisis institucional que “nos avergüenza”, en el marco de la Cuenta Pública del Poder Judicial 2025 y el inicio del año judicial 2026 realizado en el Palacio de Tribunales en Santiago.

Chevesich -quien el 6 de enero se convirtió en la primera mujer en presidir el máximo tribunal del país- sostuvo ante magistrados, autoridades y representantes del sistema judicial que el organismo enfrenta “la peor crisis desde el retorno a la democracia”, tras una serie de escándalos y cuestionamientos que han afectado la confianza ciudadana en la justicia. Esta crisis ha incluido la destitución de ministros y procesos disciplinarios de alto impacto, lo que, a su juicio, ha deteriorado la reputación institucional.

También te puede interesar:
Avanza el deterioro del clima político argentino: Milei tacha de “asesinos” a opositores
Avanza el deterioro del clima político argentino: Milei tacha de “asesinos” a opositores
Mercados en modo guerra: ataque a Irán eleva el riesgo geopolítico para la economía
Mercados en modo guerra: ataque a Irán eleva el riesgo geopolítico para la economía

Durante su intervención, Chevesich afirmó que “cuando se deja de confiar en la justicia no sólo se resiente el servicio judicial, sino también el Estado de derecho”, reconociendo que los casos recientes han generado “vergüenza” y desafíos para la percepción pública del Poder Judicial. También enfatizó la responsabilidad de la Corte Suprema de actuar con transparencia y probidad para recuperar esa confianza.

La presidenta del máximo tribunal relacionó la actual situación con episodios que implicaron falta de probidad y malas prácticas internas que han salido a la luz, y llamó a fortalecer la gestión interna, los estándares éticos y la rendición de cuentas como parte de la respuesta institucional.

Chevesich destacó que enfrentar la crisis no solo requiere reconocimiento de errores, sino también acciones que den señales claras de cambio al interior del Poder Judicial, con el objetivo de que el organismo pueda restablecer su rol en la sociedad chilena y responder a las demandas de los ciudadanos.

02 DE MARZO DEL 2026 / SANTIAGO
Ceremonia de Cuenta Pública 2026 de la Corte Suprema.
FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad