Presidente Boric mete presión al Congreso: pide aprobar Sala Cuna “esta semana, para Chile”

El Presidente Gabriel Boric encabezó el inicio del año escolar 2026 en la isla Juan Fernández, instancia que utilizó para combinar un balance de su gestión en educación con un llamado directo al Congreso a avanzar en el proyecto de Sala Cuna. En medio de una semana clave para su tramitación, pidió a los parlamentarios acelerar su despacho.

“No partamos de cero en esto; saquemos el proyecto de sala cuna esta semana, para Chile”, afirmó el Mandatario durante la ceremonia, donde también apeló a la “voluntad política” para concretar el acuerdo. Más adelante insistió: “Ojalá todos tengamos la grandeza de sacarlo adelante (…) Tenemos acuerdos técnicos. Saquemos el proyecto esta semana”.

Boric descartó que la discusión responda a una confrontación entre oficialismo y oposición. “No es un gallito entre oposición y gobierno; es por las mujeres y los niños. Seguramente le tocará promulgarlo al próximo gobierno; no me interesa la foto, me interesa que salga”, señaló, en referencia al escenario legislativo y a la proximidad del término de su mandato.

En la misma actividad, el Presidente visitó las obras del Colegio Insular Robinson Crusoe, establecimiento que opera en dependencias provisorias desde el tsunami de 2010. “Poder estar hoy día acá diciéndoles que estamos cumpliendo esta promesa”, expresó, recordando que en el territorio “pasó más de una generación entera de estudiantes sin un colegio con las características necesarias”.

El proyecto de reposición contempla una inversión cercana a 600 mil UF, con capacidad para 225 estudiantes y un diseño sustentable. Según se informó, registra más de 90% de avance en diseño y alrededor de 13% en construcción, con inicio de clases proyectado para 2027.

Durante su intervención, Boric también realizó un balance del período en materia educativa, destacando la reactivación tras la pandemia, alzas en el Simce, disminución de la inasistencia crítica y reducción de la desvinculación escolar. Asimismo, defendió la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): “La evidencia muestra que están siendo efectivos… No se trata de partir de cero; todo gobierno construye sobre las bases de lo que se ha construido antes”.