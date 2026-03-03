Cámara aprueba institucionalizar Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (boletín 17839), iniciativa orientada a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de personas víctimas de desaparición forzada ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La propuesta fue despachada a segundo trámite tras obtener 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones.

El proyecto establece que el plan quede radicado en la Subsecretaría de Derechos Humanos de Chile, donde se creará una unidad especializada encargada de su ejecución. El objetivo es consolidar un instrumento estatal destinado a avanzar en la búsqueda, identificación y restitución de víctimas de desaparición forzada, así como garantizar el derecho de sus familiares y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido.

DDHH 📰| Sala aprobó institucionalización del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. https://t.co/Cx3pwBHMbJ — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 3, 2026

Según información del Senado, la iniciativa apunta a esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de las víctimas y determinar su destino final. También busca reconocer y promover el derecho de familiares y de la sociedad a la verdad, la memoria, la justicia y las garantías de no repetición.

El proyecto contempla además la creación de un Comité de Seguimiento y Participación integrado por trece miembros, quienes ejercerán funciones ad honorem durante cuatro años. Esta instancia tendrá la tarea de conocer, asesorar y formular recomendaciones sobre la implementación del plan.

Asimismo, la Subsecretaría deberá elaborar un informe anual que será remitido al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Chile y al Congreso Nacional de Chile, detallando las actividades y resultados del plan, junto con el cumplimiento de metas y objetivos.

La propuesta se originó en una moción presentada por la diputada Lorena Fries, junto a los parlamentarios Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Sagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Ericka Ñanco.

Durante el debate en la Sala intervinieron parlamentarios como Ana María Gazmuri, Johannes Kaiser, Lorena Pizarro, Vlado Mirosevic, Carmen Hertz, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Alejandra Placencia, Hernán Palma, Consuelo Veloso, Marcela Riquelme, María Candelaria Acevedo y Tomás Hirsch, entre otros.

En la discusión se explicó que el Plan Nacional de Búsqueda ya funciona actualmente como programa público y que la propuesta busca transformarlo en una política permanente del Estado, con estabilidad institucional más allá de los gobiernos de turno. No obstante, algunos legisladores manifestaron reparos, señalando que establecerlo por ley podría rigidizar una política que podría ajustarse por la vía administrativa y que, a su juicio, no necesariamente mejora la efectividad en la identificación de víctimas.