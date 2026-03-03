Exsubsecretario Gabriel Gaspar: cable chino “se transformó en un tema de trinchera política”

El cientista político y exsubsecretario de Defensa, Gabriel Gaspar, se refirió a la controversia en torno al proyecto de cable submarino entre Chile y China, señalando que el debate se ha desplazado hacia un plano político que, a su juicio, desdibuja la discusión estratégica de fondo.

En entrevista en el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler, Gaspar afirmó que “se transformó en un tema de trinchera política”, agregando que la discusión ha derivado en cuestionamientos administrativos sobre decretos y reuniones, lo que calificó como “muy poco estratégico”.

El exsubsecretario sostuvo que la preocupación por eventuales riesgos de seguridad no depende exclusivamente del origen del cable. “El tema no es el cable chino o el cable americano, el tema es si logramos adaptar estas concesiones que son beneficiosas (…) y dotarla de un mecanismo de control”, señaló, indicando que infraestructuras similares en otros países cuentan con sistemas de supervisión.

Gaspar planteó que el análisis no puede basarse únicamente en criterios ideológicos. “La ideología no resuelve los problemas”, afirmó, y añadió que las relaciones internacionales requieren una mirada realista frente a un escenario global en transformación.

En esa línea, sostuvo que el país enfrenta un contexto internacional que demanda otro enfoque. “Tenemos un mundo que viene por delante, que ya se nos vino, está encima, y que no es un mundo que lo vamos a resolver ni con argumentos ideológicos, ni con reclamos por la legalidad perdida, por nostalgia, sino que con mucho pragmatismo, mucho sentido nacional, y también mucho profesionalismo”, agregó.

“Tenemos esas capacidades en Chile, y yo creo que es una gran tarea, superpartidaria, que tenemos que enfrentar en el más breve plazo”, cerró.