Fin al CAE y Sala Cuna Universal: emblemas de Boric en riesgo de naufragio por falta de tiempo

Dos de las reformas más significativas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric –el nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que reemplazaría al CAE, y el proyecto de Sala Cuna Universal (ingresado por Sebastián Piñera)– enfrentan una misión imposible en la cuenta regresiva de su administración.

Ambas iniciativas permanecen en la Comisión de Educación del Senado, sin ninguna posibilidad de ser discutidas y aprobadas en el plazo de siete días, que son los que le quedan al actual ciclo legislativo, que termina el próximo 10 de marzo.

Según explican fuentes que conocen las tratativas del Congreso, el FES, aunque se encuentra en segundo trámite en la Comisión de Educación, esta instancia no lo ha visto ni siquiera en general.

Mientras que el proyecto de Sala Cuna –advierten los senadores– se halla recién en su primer trámite legislativo en dicha comisión y, si bien este domingo el Presidente Boric señaló que enviaría una “nueva propuesta de proyecto” buscando consenso, y que podría ingresar como indicación sustitutiva, el tiempo es escaso y en la oposición hay molestia por la “urgencia legislativa de último minuto de un proyecto de 2022”.

En este escenario, los analistas cercanos al Gobierno de Boric no tienen dudas en sus críticas: el naufragio de estas promesas emblemáticas podría dejar una mácula de decepción en las bases del Frente Amplio, que llegó a La Moneda enarbolando las banderas de la educación, cuando su gestión está a punto de concluir.

“La promesa en poner fin al endeudamiento educativo con el fin del CAE, sumada a la de la Sala Cuna Universal, alimenta un sentimiento de decepción que recorre las bases electorales del oficialismo, principalmente en jóvenes, mujeres y hombres sin derecho a sala cuna”, señala un representante del sector que dejará La Moneda.

Fin del CAE: un proyecto estancado en la “fase de escuchar expertos”

El proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), diseñado para poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), se encuentra en una fase aún más incipiente y con nulo movimiento administrativo.

A pesar de haber sido el foco de un seminario especializado a fines de noviembre de 2025, donde participó la futura ministra de Educación, María Paz Arzola, el proyecto ni siquiera ha sido votado en general por la comisión. En el Senado dicen que hay un escenario de estancamiento insalvable, donde la iniciativa quedó relegada a una serie de audiencias con expertos y consultas de especialistas sin resultados concretos.

A diferencia de Sala Cuna Universal, el FES ni siquiera cuenta con una citación programada para ser tratado en futuras sesiones o en los escasos días que le restan al actual Gobierno, lo que sugiere que su discusión quedará pendiente para el próximo ciclo.

El laberinto de la Sala Cuna Universal

El proyecto de Sala Cuna Universal vive hoy sus horas más inciertas, debido a una combinación de plazos extintos y falta de avance en la discusión particular. Aunque la iniciativa fue aprobada en general por la Sala del Senado el 2 de abril de 2024, tras dos años de tramitación, el proceso se ha empantanado en la Comisión de Educación que lo revisará el próximo miércoles.

“Presidente, si el proyecto de sala cuna no se aprueba en su Gobierno es porque usted fracasó en su tramitación. (…) Explíquele al país por qué entre el año 2022 y abril de 2024 su Gobierno nunca puso en tabla este proyecto, siendo presidente del Senado su actual ministro del Interior. (…) Por qué, en abril de 2024, 16 senadores afines a su Gobierno rechazaron la idea de legislar (…). Explíquele al país por qué recién, a fines de enero, cuando le quedan menos de dos meses para terminar su mandato, le pone urgencia inmediata”, le cuestionó a Boric, el 9 de febrero, el presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza (UDI).

La situación es administrativamente compleja. Según sostienen en el Congreso, el último plazo para presentar indicaciones al texto venció a fines de 2025. Parlamentarios explican que con ese plazo está totalmente extinto y se impide que tanto los parlamentarios como el Ejecutivo ingresen modificaciones. Para reactivar el trámite, el Gobierno dependería de un acuerdo de la Sala del Senado que otorgue un nuevo periodo de indicaciones, una gestión que generalmente recae en la voluntad del presidente de la comisión respectiva y que demoraría más de una semana.

El panorama político en el oficialismo no es alentador. Fuentes legislativas precisan que el presidente de la Comisión de Educación, el senador Gustavo Sanhueza, no ha mostrado disposición para agilizar el trámite; que entre los republicanos hay dudas acerca del financiamiento fiscal de la propuesta; y que la UDI ya manifestó su disconformidad con el texto.

Una fuente que sigue el caso explica además que a esto se suma el desafío técnico: el proyecto cuenta con 16 artículos permanentes y 6 transitorios y, hasta la fecha, la Comisión de Educación no ha discutido ni aprobado ninguno de ellos en particular. Ante este escenario, se considera “prácticamente imposible” que la iniciativa sea despachada antes de los siete días del término del periodo parlamentario.

Una indicación sustitutiva

Por los pasillos del Congreso se comenta extraoficialmente, incluso, la intención del Ejecutivo de presentar una indicación sustitutiva para reemplazar la totalidad del texto por uno que refleje mejor las prioridades actuales. Ello añadiría otra capa de complejidad a una tramitación que varios senadores y diputados consideran agotada en términos de tiempo.

Analistas coinciden en que el fracaso de estas reformas representaría un duro golpe al relato del Gobierno saliente. La imposibilidad de cumplir con el fin del endeudamiento educativo y la promesa feminista de Sala Cuna Universal generaría, advierten, una profunda desilusión en las bases electorales, especialmente en los jóvenes y sectores que buscaban “cambios estructurales”.

Este escenario ha sido calificado por figuras como el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (IND-FA), de “fracaso completo” y en una entrevista con El Mercurio señaló que Boric “es un Presidente que tiene que dar hartas explicaciones”, al no lograr proyectar liderazgo ni cumplir promesas emblemáticas antes de transferir el mando.

En definitiva, se advierte la pérdida de una batalla simbólica donde caen algunas de las banderas de lucha más icónicas de la última década.