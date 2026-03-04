Tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo, PC inicia proceso contra Daniel Jadue

El Partido Comunista inició un proceso para abordar la denuncia presentada por los ministros Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras las declaraciones en que el exabanderado presidencial acusó a dirigentes del partido de ser parte de una “persecución judicial” en su contra.

La existencia del procedimiento fue confirmada por el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, quien señaló que el tema se encuentra en revisión interna. “Alguien podría decir que es una noticia en desarrollo, cosas por confirmar y luego precisaremos en qué estado está esto”, afirmó, según detalla el diario La Tercera.

La denuncia fue presentada ante el tribunal supremo del partido luego de que Jadue sostuviera que dirigentes comunistas han sido parte de un montaje judicial vinculado al caso Farmacias Populares, causa por la cual enfrenta medidas cautelares por delitos de estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

“Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje. ¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, señaló el exalcalde en declaraciones previas.

Tras esas afirmaciones, los secretarios de Estado enviaron una carta al tribunal supremo del PC solicitando que Jadue se retracte de sus dichos. En el documento también lo acusaron de actuar como oposición al gobierno y de ejercer “un liderazgo de carácter caudillista que solo ha generado división”.

El proceso fue acogido por la directiva encabezada por Carmona y se han realizado reuniones bilaterales con las partes involucradas. “Es un procedimiento llevado por estructuras naturales (…) no se podría adelantar por ahora para dónde va la micro”, señaló el dirigente.

No obstante, dentro del partido se ha indicado que la tramitación tiene carácter informal, debido a que Jadue ya no es militante de la colectividad. Tras ser formalizado por el caso Farmacias Populares, el Servicio Electoral comunicó su salida de la militancia comunista.

Por ese motivo, el partido no puede aplicar sanciones disciplinarias propias de un militante activo, aunque sí analizar la situación política generada por las declaraciones del exjefe comunal, quien mantiene apoyo en sectores de la base del PC.