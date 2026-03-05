Gajardo advierte que proyecto de conmutación de penas beneficiaría al “psicópata de Alto Hospicio”

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, criticó el avance en el Senado del proyecto que permitiría conmutar penas de cárcel por arresto domiciliario para determinados condenados, señalando que la iniciativa podría beneficiar incluso a autores de delitos graves.

En entrevista con Canal 24 Horas, el secretario de Estado calificó la aprobación de la iniciativa como “una muy mala noticia”, argumentando que la propuesta va en contra de las políticas impulsadas en materia de derechos humanos durante las últimas décadas.

“La verdad es que las víctimas no pueden comprender que el Senado haya aprobado este proyecto. Permitirá no solo la salida de 300 criminales de lesa humanidad, sino que mayores de 70 años que cometieron delitos graves como violación o asesinos seriales puedan cambiar su pena a un arresto domiciliario. No tiene ningún sentido”, afirmó.

Gajardo también señaló que la legislación vigente ya contempla mecanismos para situaciones excepcionales, como enfermedades terminales. “El objetivo del proyecto ya está disponible hoy, ya que quienes enfrentan una enfermedad terminal pueden solicitar el cambio. Los tribunales suelen dar la razón, entonces es incomprensible”, sostuvo.

El ministro cuestionó además el respaldo de sectores de la oposición a la iniciativa, señalando que podría beneficiar a personas condenadas por delitos graves. “Alguien que tenga desde diabetes a una hipertensión podría recibir la conmutación de su pena para terminar en su casa. Esa persona puede ser un líder de una banda de crimen organizado”, afirmó.

Asimismo, indicó que el proyecto podría tener un amplio alcance. “No solo es contrario a lo aprobado en materia de derechos humanos, sino que es técnicamente muy deficiente. Hay un universo posible de 12.000 beneficiarios”, señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso de Julio Pérez Silva, conocido como el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado por violar y asesinar a 14 mujeres. “¿Queremos que el psicópata de Alto Hospicio termine su pena en su casa? ¿Qué le vamos a decir a las víctimas como país?”, cuestionó.

Finalmente, el titular de Justicia insistió en su rechazo a la iniciativa y llamó a frenarla en su tramitación legislativa. “El proyecto no hay que enmendarlo, hay que rechazarlo”, afirmó. Además, recordó que las víctimas de violaciones a los derechos humanos “son personas que todavía no conocen el paradero de sus familiares” y sostuvo que los responsables “nunca tuvieron la decencia de hablar”.