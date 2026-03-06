Embajador Niu Qingbao: “China no tiene interés en la competencia geopolítica con ningún país”

A bordo del buque de investigación Tan Suo Yi Hao, en medio de la presentación de los hallazgos de la expedición científico-oceanográfica chino-chilena a la Fosa de Atacama, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, abordó la creciente controversia geopolítica en torno al proyecto de cable submarino Chile-China Express.

La entrevista con El Mostrador ocurre en un contexto de tensión diplomática, luego de que Washington cancelara la visa al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios del Gobierno chileno tras la aprobación inicial de la iniciativa tecnológica.

Desde la cubierta del barco científico –símbolo de la cooperación entre ambos países en investigación oceánica– el diplomático defendió el proyecto y cuestionó las advertencias de seguridad planteadas desde Estados Unidos.

Seguridad tecnológica y protección de datos

Consultado por las garantías que China puede ofrecer en materia de transparencia, seguridad tecnológica y protección de datos en una infraestructura considerada estratégica, el embajador sostuvo que la iniciativa responde a una lógica de cooperación y beneficio mutuo.

“En primer lugar, quiero aclarar que un proyecto de cable conjunto que conecte China con Chile es una buena idea. Beneficia a ambas partes. Es mutuamente beneficioso. Ayuda a reducir costos y a mejorar la velocidad de transmisión de datos entre nuestros dos países y, de hecho, entre Sudamérica y Asia”.

El diplomático insistió en que el proyecto debe operar dentro de los marcos regulatorios de ambos países.

“Cualquier proyecto, ya sea transnacional o internacional, debe operarse en el marco de las leyes de los países en cuestión. Por lo tanto, las transacciones comerciales deben realizarse de acuerdo con las leyes de China y Chile”.

Y añadió que el respeto a la normativa legal es la principal garantía frente a eventuales temores sobre el uso de la información.

“Si algo infringe las leyes o viola las disposiciones legales sobre transmisión de datos, no puede llevarse a cabo. Por lo tanto, no hay que preocuparse por la recopilación o transmisión ilegal de datos. Todo debe contar con autorización legal. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de los datos”.

“Las acusaciones no se basan en hechos”

El embajador también respondió a las advertencias que Washington habría transmitido a Chile respecto del proyecto, en el marco de la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

“En primer lugar, las preocupaciones o acusaciones de seguridad nacional relacionadas con aspectos de este proyecto, las acusaciones, no se basan en hechos. No son ciertas”.

Según el representante chino, no existen fundamentos para considerar que el cable pueda afectar la seguridad nacional de otros países.

“No hay nada de que preocuparse por el impacto de este proyecto en la seguridad nacional, porque no lo tiene”.

En ese punto, el diplomático marcó distancia de la lógica de competencia estratégica entre potencias.

“En cuanto a la competencia entre grandes potencias, China no tiene interés en la competencia geopolítica con ningún país en ningún ámbito. Creemos que el mundo es una comunidad con un futuro compartido”.

Agregó que la política exterior china se basa en la cooperación y no en la confrontación.

“Cooperamos y ganamos. Si una gran potencia –o potencias de cualquier tamaño– se involucra en una competencia feroz, eso no perjudica a nadie”.

Asimismo, descartó que Beijing busque influir en las decisiones soberanas de Chile.

“China no tiene intención de pedirle a Chile que se ponga de parte de ninguna parte extranjera o de terceros”.

Y reforzó esa idea señalando que el país respeta plenamente la autonomía chilena.

“China no le está pidiendo a Chile que se ponga de parte de China ni de otros países. Respetamos plenamente la soberanía y el derecho de Chile a tomar sus propias decisiones según sus intereses nacionales y dentro de sus derechos soberanos”.

Eventual impacto en la relación bilateral

Consultado sobre si un eventual rechazo de Chile a la participación de empresas chinas en el proyecto podría afectar las relaciones comerciales entre ambos países, el embajador evitó anticipar escenarios.

“Antes que nada, no estoy en condiciones de hacer comentarios ni predicciones sobre qué hará o no el Gobierno chileno”.

No obstante, subrayó que la relación bilateral se sustenta en una cooperación amplia que trasciende un proyecto específico.

“Siempre hemos creído que la cooperación científica y comercial entre China y Chile no solo es mutuamente beneficiosa, sino que no debería ser objeto de presiones o interferencias de terceros”, señaló.