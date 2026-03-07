Alcaldes del progresismo trazan agenda común para el nuevo ciclo político

Este sábado, alcaldes y alcaldesas de la centroizquierda y el progresismo de diversas regiones del país se reunieron en Santiago con el propósito de fortalecer la coordinación municipal y proyectar una agenda común en el marco del nuevo ciclo político que se inicia en Chile.

El encuentro, convocado por centros de pensamiento progresistas, se realizó en el Centro Comunitario Santiago en Compañía y reunió a autoridades locales de distintas realidades territoriales, tanto urbanas como rurales, junto a representantes de centros de pensamiento del sector.

La jornada, que incluyó talleres y espacios de trabajo colaborativo, tuvo como objetivo principal compartir experiencias de gestión municipal, reflexionar sobre los desafíos estratégicos que enfrentan los gobiernos locales y consolidar la unidad del municipalismo progresista.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación política frente a un nuevo gobierno que asumirá el poder el 11 de marzo, así como de defender los avances sociales logrados desde los gobiernos locales.

Durante el encuentro, se planteó la importancia de revisar la participación del sector progresista en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACM), en el marco de la reflexión sobre los espacios de articulación institucional y su rol en el nuevo ciclo político. Alcaldes y alcaldesas coincidieron en la necesidad de avanzar en la unidad para enfrentar los desafíos que traerá la nueva administración.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacó que el municipio desempeña un rol clave como “garante en el territorio” y reiteró el compromiso de los alcaldes progresistas con el nuevo gobierno, asegurando que estarán vigilantes ante posibles retrocesos en los derechos conquistados.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, resaltó la unidad lograda entre alcaldes y alcaldesas de diversas tendencias del progresismo, al tiempo que subrayó la importancia de reflexionar en torno al futuro político del país.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, añadió que, a pesar de la disposición de colaboración con el futuro gobierno, hay preocupaciones clave que deben ser consideradas, como la eliminación del pago de contribuciones y la desmunicipalización de la educación.

En línea con esto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, señaló que este encuentro tiene como objetivo construir una unidad fuerte para garantizar que los avances sociales conseguidos no retrocedan, y que las comunidades sigan viendo mejoras tangibles en su calidad de vida.

Desde la organización del evento, el director ejecutivo de Fundación Horizonte Ciudadano, Eolo Díaz-Tendero, destacó la relevancia de los municipios como espacios de gestión pública cercanos a las personas.

En este sentido, el encuentro busca fortalecer la unidad del municipalismo progresista, compartir experiencias y proyectar soluciones que mejoren la vida de las comunidades de todo Chile.

Además de abordar temas clave como seguridad municipal, financiamiento territorial y educación pública, los participantes enfatizaron la importancia de construir una agenda común que permita fortalecer la gestión local y contribuir al debate público desde la experiencia directa de los territorios.