El último adiós de Boric: una despedida con sabor amargo
Este sábado 7 de marzo, Gabriel Boric tendrá su despedida ciudadana en la Plaza de la Constitución, organizada por el colectivo “Unidos con Boric” y apoyada solo por el Frente Amplio. La ceremonia llega en un contexto de reformas truncas y un legado que enfrenta dificultades.
Este sábado 7 de marzo, a pocos días de dejar el poder, el Presidente Gabriel Boric tendrá su despedida ciudadana en la Plaza de la Constitución. La convocatoria nace desde el colectivo “Unidos con Boric” –que se define autofinanciado y autogestionado– y, en lo político, solo se plegó el Frente Amplio.
La escena está lejos de parecerse a la que acompañó su llegada a La Moneda en 2022. Entonces Boric entraba al poder empujado por una ola generacional que prometía cambios profundos; hoy el telón desciende con un acto organizado por sus adherentes más fieles y con una última semana legislativa para el olvido.
El Ejecutivo intentó apurar reformas clave –como el cambio al sistema político, la reforma a Gendarmería y la Sala Cuna Universal– para anotarlas en el cierre del mandato como parte de su legado. Ninguna de ellas alcanzó a cruzar la meta y quedaron en el camino justo en la puerta del horno.
Así, varias de las iniciativas que el Gobierno buscaba instalar como parte de su legado hoy quedan en manos de la próxima administración y de un Congreso renovado. No hay vuelta atrás. La despedida tendrá aplausos, sí. Pero llegarán desde el bando de los convencidos. Y lo harán acompañados del gusto amargo que deja un final con reformas pendientes y un legado cada vez más difícil de sostener.
