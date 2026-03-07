El último adiós de Boric: una despedida con sabor amargo

Este sábado 7 de marzo, a pocos días de dejar el poder, el Presidente Gabriel Boric tendrá su despedida ciudadana en la Plaza de la Constitución. La convocatoria nace desde el colectivo “Unidos con Boric” –que se define autofinanciado y autogestionado– y, en lo político, solo se plegó el Frente Amplio.

La escena está lejos de parecerse a la que acompañó su llegada a La Moneda en 2022. Entonces Boric entraba al poder empujado por una ola generacional que prometía cambios profundos; hoy el telón desciende con un acto organizado por sus adherentes más fieles y con una última semana legislativa para el olvido.

El Ejecutivo intentó apurar reformas clave –como el cambio al sistema político, la reforma a Gendarmería y la Sala Cuna Universal– para anotarlas en el cierre del mandato como parte de su legado. Ninguna de ellas alcanzó a cruzar la meta y quedaron en el camino justo en la puerta del horno.

Así, varias de las iniciativas que el Gobierno buscaba instalar como parte de su legado hoy quedan en manos de la próxima administración y de un Congreso renovado. No hay vuelta atrás. La despedida tendrá aplausos, sí. Pero llegarán desde el bando de los convencidos. Y lo harán acompañados del gusto amargo que deja un final con reformas pendientes y un legado cada vez más difícil de sostener.

Presencia de autoridades

Sobre la posible participación de autoridades del Gobierno en la ceremonia de despedida, la ministra vocera, Camila Vallejo, informó que este sábado tiene que “asistir a La Moneda por razones de trabajo”, aunque aún no descartó su presencia en el encuentro. En esa misma línea, la ministra destacó que “se trata de una convocatoria ciudadana más que partidaria, y la ciudadanía ha tenido varias oportunidades para expresar su apoyo y solidaridad al Presidente Gabriel Boric”. Vallejo enfatizó que “es fundamental respetar el derecho de las personas, especialmente su derecho a reunirse en espacios públicos”, y aseguró que “no debería haber excepción en este caso”. Finalmente, desde la Presidencia señalaron que la decisión sobre si el Mandatario participará en la actividad “se comunicará oportunamente”.