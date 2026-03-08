Presidente Boric y José Antonio Kast se ven nuevamente las caras en La Moneda

Luego de una semana marcada por tensiones políticas y el abrupto quiebre en las reuniones de coordinación para el traspaso de mando, el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast volverán a reunirse este domingo en el Palacio de La Moneda.

Desde el equipo de la Presidencia de la República confirmaron esta mañana que Gabriel Boric se reunirá dentro de los próximos minutos con el Presidente electo, quien volvió a Chile durante esta mañana tras participar de la Cumbre Shield of the Americas.

La cita fue solicitada por el propio jefe de Estado y está programada para las 11:30 horas de este 8 de marzo. La reunión se interpreta como un intento por retomar públicamente el diálogo institucional entre la administración saliente y entrante.

El encuentro se produce tras la polémica generada por el proyecto del cable submarino chino, que derivó en el término de las reuniones bilaterales entre el gobierno saliente y el equipo del mandatario electo. La decisión de suspender las conversaciones fue adoptada unilateralmente por Kast, lo que tensionó el proceso de traspaso de mando a pocos días de la ceremonia del próximo 11 de marzo.

La información sobre la reanudación de las conversaciones fue confirmada por el senador electo del Partido Republicano, Arturo Squella, durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior abordó el quiebre del proceso de coordinación y apuntó directamente a la decisión del mandatario electo. “Quien tomó la decisión de retirarse de las conversaciones y suspender las bilaterales que estaban agendadas fue el presidente electo. En lo que respecta a nuestro gobierno, no solo hemos trabajado por llevar adelante el traspaso de mando ejemplar. Se habían realizado ya más de 100 reuniones bilaterales y había más de 30 agendadas”, señaló a La Tercera.

El jefe de gabinete añadió que el Ejecutivo espera que el diálogo se restablezca. “Esperamos que se restablezca el diálogo y que haya voluntad de continuar con las reuniones, porque es eso lo que necesita el país. Las puertas de La Moneda y las puertas de todos los ministerios están abiertas”.

Consultado sobre si existe algún tipo de autocrítica por el manejo que el Gobierno dio al caso del cable submarino chino —que detonó el conflicto político—, el ministro insistió en que el problema radica en la decisión de suspender el diálogo. “El punto es si lo acontecido es razón suficiente para restarse del diálogo. Creo que definitivamente no, y creo que hay un problema más de fondo, que tiene que ver con el futuro presidente de la República”.

En esa línea, cuestionó la trayectoria política de Kast en materia de acuerdos transversales. “Si uno analiza su trayectoria, tiene serias dificultades de entenderse y de dialogar con quienes piensan distinto. No olvidemos que en sus 16 años de parlamentario no participó de ningún acuerdo relevante con otros sectores políticos”.

Asimismo, afirmó que el Partido Republicano tampoco ha respaldado acuerdos legislativos impulsados durante la actual administración. “En lo que respecta a su partido, no ha suscrito ningún acuerdo para sacar adelante las iniciativas tan importantes que se han materializado durante el mandato del Presidente Boric, como la reforma de pensiones, como el royalty minero y otras tantas que podríamos citar”.

Cabe mencionar que el Presidente Boric ya se encontraba en La Moneda esta mañana, luego de participar en el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, la subsecretaria Claudia Donaire y otras autoridades de Gobierno y Estado.

La reunión se da a tres días del cambio de mando presidencial que se realizará el próximo miércoles 11 de marzo en el Congreso Nacional en Valparaíso.