Fernando Wilson y rol de Kast en cumbre Trump: “La necesidad era dar un ramo de olivo a EEUU”

El historiador y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, analizó la participación del presidente electo José Antonio Kast en la cumbre “Escudo de las Américas”, organizada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el especialista sostuvo que la presencia del líder republicano respondió a la necesidad de enviar una señal política hacia Washington. “En términos prácticos, la necesidad urgente era dar una señal, un ramo de olivo a Estados Unidos”, afirmó.

Wilson explicó que el gesto debe entenderse dentro de un contexto de tensiones diplomáticas acumuladas durante el actual gobierno. “Estados Unidos es mucho más que Trump. Hay órganos como el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y distintos órganos técnicos que han sido un poco maltratados durante el último periodo”, señaló.

El académico sostuvo que la decisión de asistir a la cumbre buscó evitar que esas tensiones se profundizaran. “El mensaje político de excusarse habría sido prolongar la tensión que ya ha sido insistida y exacerbada”, planteó.

En ese sentido, agregó que la visita del presidente electo tuvo principalmente un carácter simbólico. “La visita de Kast es simbólica, por algo se lo invitó, pese a ser presidente electo y no presidente en ejercicio”, afirmó.

Wilson también recordó que las relaciones exteriores de Chile han enfrentado episodios complejos en distintos frentes durante los últimos años. “Las relaciones exteriores durante la administración Boric han sido complejas”, sostuvo.

Entre los ejemplos mencionó las controversias diplomáticas con Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, además de las discusiones que rodearon la ratificación del tratado comercial CPTPP.

Finalmente, el académico sostuvo que el contexto político también quedó reflejado en las señales enviadas desde Estados Unidos hacia el próximo gobierno chileno. Según recordó, un comunicado del senador estadounidense Marco Rubio tras la revocación de visas a funcionarios chilenos señalaba que Washington tenía “grandes esperanzas del siguiente gobierno”.