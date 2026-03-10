Paulina Valenzuela y Desafío 90 de Kast: “El cobro va a ser más rápido cuando le pusiste un timing”

La analista política y socia fundadora de DataVoz, Paulina Valenzuela, analizó el plan “Desafío 90” del presidente electo José Antonio Kast y advirtió que la estrategia eleva las expectativas ciudadanas y podría acelerar la evaluación pública de sus resultados.

El programa contempla una serie de medidas para los primeros tres meses de gobierno, combinando decisiones administrativas, cambios reglamentarios y el envío de cerca de 20 proyectos de ley considerados de fácil despacho.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Valenzuela sostuvo que el diseño del plan genera un marco de exigencia más inmediato para la nueva administración. “Lo que puede pasar en estos 90 días es que tienen que aparecer señales rápidas, muy rápidas, de medidas que generen cambio”, señaló.

La analista indicó que varias de las propuestas del plan buscan precisamente entregar esas señales iniciales a la ciudadanía, aunque ello no necesariamente implique resultados inmediatos. En ese contexto mencionó iniciativas como el control de la migración irregular o eventuales recortes presupuestarios. “Esas son señales claras para la ciudadanía. Lo que no significa que tengan un resultado directo”, afirmó.

Valenzuela también advirtió que el contexto económico internacional podría complicar la evaluación del gobierno entrante. “Con la guerra actual el costo de la vida va a subir mucho. Ya lo estamos viendo nuevamente”, sostuvo.

La analista agregó que, aunque esos factores no dependan directamente de la nueva administración, la ciudadanía tiende a responsabilizar al gobierno de turno por las condiciones económicas cotidianas.

“Vamos a empezar a tener de nuevo problemas económicos que evidentemente no son provocados por este gobierno, pero el que está llamado a resolverlo es este gobierno”, indicó.

En ese escenario, Valenzuela advirtió que fijar plazos explícitos para las promesas puede acelerar el juicio público sobre su cumplimiento. “Si tú prometes mucho, la expectativa es mayor. Y por lo tanto, el cobro probablemente va a ser más rápido cuando le pusiste un timing de cumplimiento”, afirmó.

A su juicio, la evaluación ciudadana no necesariamente estará ligada al seguimiento detallado del programa, sino más bien a los efectos concretos que perciban las personas en su vida diaria.

“Probablemente la población va a empezar a reaccionar (…) porque la contingencia, lo que está ocurriendo y que nos afecta en el día a día, empuja a las personas a observar de manera más crítica la falta de cumplimiento de la promesa”, señaló.

Finalmente, Valenzuela estimó que, tal como ocurrió durante el actual gobierno, los temas económicos y de seguridad seguirán siendo los principales ejes desde los cuales la ciudadanía evaluará la gestión de la nueva administración.