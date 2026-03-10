PDI detiene a conductor que abandonó cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al conductor del camión utilizado para abandonar el cadáver de una mujer en el exterior del domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. El aprehendido fue identificado como Cristian González Castillo, un hombre chileno de 52 años, quien fue capturado en su domicilio y permanece recluido en la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Según información preliminar, al detenido le habrían pagado para trasladar la caja que contenía el cuerpo, aunque aún no está acreditada su participación en la muerte de la víctima y no posee antecedentes policiales. La Fiscalía programó una audiencia de formalización para las 12:00 horas de hoy en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.

El hallazgo del cuerpo se produjo el domingo 8 de marzo, cuando personal de la Dirección de Aseo y Ornato del municipio, alertado por vecinos y por la propia alcaldesa debido al mal olor en el sector, descubrió el cadáver al interior de una caja.

La víctima fatal fue identificada como una mujer chilena de 26 años, con domicilio en el sector poniente de la Región Metropolitana, quien se encontraba maniatada de pies y manos y no tenía denuncia por presunta desgracia. El comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte, Danilo Sepúlveda, explicó que el cuerpo mostraba un estado avanzado de putrefracción, por lo que “nos vamos a encontrar a la espera del Servicio Médico Legal a fin de que determine la causa precisa de muerte”. De acuerdo a Fiscalía, el cadáver tenía una data de muerte aproximada de 20 días.

Registros de cámaras de seguridad fueron claves para dar con la identidad del individuo, ya que capturaron el momento exacto en que el conductor del camión 3/4 manipuló la caja en la zona de carga, dejándola colgando del borde. Al dar marcha al vehículo, la caja cayó a la vía pública producto del movimiento, en plena luz del día y mientras personas transitaban por el sector. La indagatoria enfrentó complejidades, pues el vehículo no portaba placa patente.