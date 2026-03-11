Carabinero baleado en Puerto Varas: interrogan a “sujeto de interés” en el caso

Un hombre fue conducido hasta una unidad policial de Puerto Varas durante la tarde de este miércoles, en medio de las diligencias por el ataque a balazos que dejó gravemente herido a un funcionario de Carabineros de Chile en la comuna de Puerto Varas, en la región de Los Lagos. El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en coordinación con Carabineros, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el hecho ocurrido durante la mañana.

De acuerdo con información preliminar, el sujeto fue escoltado por funcionarios policiales y posteriormente subido a un vehículo de la PDI para ser trasladado y sometido a un interrogatorio en el cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de Puerto Varas. Sin embargo, hasta este momento ninguna autoridad ha confirmado si se trata de un detenido o solo de un “sujeto de interés”, que eventualmente podría aportar información relevante para la causa.

El ataque ocurrió durante la mañana, cuando el sargento primero Javier Figueroa Manquemilla participaba en un procedimiento policial de fiscalización relacionado con consumo de alcohol en la vía pública. En ese contexto, el funcionario recibió un impacto de bala en la cabeza. Hasta el momento, el carabinero permanece internado en estado crítico y con diagnóstico de muerte cerebral.

Tras conocerse el caso, la recién asumida ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, confirmó que viajará durante la tarde a Puerto Varas para reunirse con las autoridades locales y policiales.

#CambiodemandoCNNChile | Trinidad Steinert, Ministra de Seguridad Pública sobre ataque a Carabinero Figueroa: “Muchos antecedentes por ahora no tenemos, pero es por lo mismo que vamos con el general director de Carabineros a recabar antecedentes y acompañar a la familia”. pic.twitter.com/aNWpHBDFdf — CNN Chile (@CNNChile) March 11, 2026

“Cuando se comete un delito tan grave en contra de un carabinero, no solamente se afecta a la institución y a la familia, sino que entiendo que muere parte de Chile”, afirmó la secretaria de Estado al referirse al ataque.

Las diligencias continúan para determinar responsabilidades en el hecho y esclarecer las circunstancias en que se produjo el disparo.