JAK por policía baleado en Puerto Varas: “Cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos”

José Antonio Kast se refirió al grave estado del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien se encuentra con muerte cerebral, tras ser herido de bala en Puerto Varas durante un procedimiento policial, señalando que el ataque marca un punto de inflexión en materia de seguridad y asegurando que “cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos”.

Las declaraciones del mandatario electo se produjeron en la previa de la ceremonia de cambio de mando presidencial, luego de tomarse la fotografía oficial del gobierno entrante en el Congreso Nacional. En ese contexto, Kast afirmó que, aunque se trata de “un día especial de celebración para todos los chilenos porque hay un cambio de mando”, no se puede dejar pasar “una situación grave, un ataque a un carabinero de Chile en la comuna de Puerto Varas”.

El presidente electo relató que el funcionario “cumpliendo sus funciones fue atacado, le dispararon a mansalva”, agregando que el carabinero “Javier Figueroa Manquemilla se debate entre la vida y la muerte”, en un hecho que calificó como “una situación muy dramática”.

Kast también expresó un mensaje hacia la familia del funcionario, recordando que el uniformado “tiene un hijo, casado también con una funcionaria de Carabineros”, y señaló que “nuestras oraciones, nuestros pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezclan con la emoción y la oración hacia el Señor para que permita que recupere su salud”.

En su intervención, el mandatario electo subrayó que el ataque contra el policía representa una agresión contra todo el país, afirmando que “cuando atacan a un carabinero nos atacan a todos nosotros” y advirtiendo que “aquí va a haber un antes y un después”.

En esa línea, sostuvo que “el que ataca a un carabinero ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros”, asegurando que el nuevo gobierno perseguirá a los responsables: “los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley”.

Kast enfatizó además que la respuesta será firme y sin ambigüedades, indicando que esto se hará “con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponde a un gobierno, a un Estado de derecho”.

Asimismo, adelantó que las futuras autoridades del área de seguridad adoptarán medidas una vez que asuman sus cargos. Según explicó, “la ministra de Seguridad y el ministro del Interior van a tomar todas las medidas que correspondan y van a realizar todas las coordinaciones una vez que asumamos”, con el objetivo de perseguir a quienes ataquen a funcionarios públicos, “respetando la ley y la Constitución”, especialmente a quienes agredan “a un policía, a un carabinero, a un gendarme, a un miembro de las Fuerzas Armadas o a cualquier servidor público”.