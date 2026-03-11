Gloria Ana Chevesich y nuevas designaciones en el Poder Judicial: “Espero se nombren por mérito”

A la salida de la investidura del Presidente José Antonio Kast en el Congreso, la presidente de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich, se refirió a la revisión del sistema judicial y aseguró que el miércoles se reunirá con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.

“Ahí vamos a avanzar en los proyectos de ley y las iniciativas que queremos impulsar desde el Poder Judicial y también desde la propuesta administrativa”, aseguró Chevesich.

Aunque esta será la primera reunión oficial entre la presidenta de la Corte Suprema y el recién asumido ministro de Justicia, el pasado 12 de enero el Presidente José Antonio Kast se reunió con Gloria Ana Chevesich.

“Efectivamente en su momento que me reuní con el Presidente electo y él entendió nuestras inquietudes, nuestra deficiencia en materia de dotación, porque no ha habido una reforma a la dotación desde hace unos 20 años, y hay muchas leyes que le han atribuido competencias en diferentes materias, algunas muy completas y la dotación se ha mantenido o se ha reforzado de manera inorgánica”, expresó.

Además, se refirió a los próximos nombramientos dentro del poder judicial, como notarios y conservadores, entre otros cargos de la administración pública.

“Hay que ver cómo funciona, en principio es un organismo que ha dotado de buenos funcionarios a la administración del Estado, así es que espero que cumpla ese rol y que se nombren personas por mérito y no por otro tipo de argumentación”, aseguró.