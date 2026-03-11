Siga en vivo el cambio de mando: Boric le entrega la presidencia a Kast

Este miércoles 11 de marzo se desarrolla el cambio de mando presidencial que marca el término del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de la administración del presidente electo José Antonio Kast.

La ceremonia se realiza en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso y está programada para comenzar a las 12:00 horas. La ceremonia se realiza en el marco de la sesión del Congreso Pleno, instancia que reúne a diputados y senadores.

El traspaso de poder entre ambos mandatarios será el noveno desde el retorno a la democracia en Chile.

La jornada contará con una amplia asistencia de autoridades nacionales y delegaciones extranjeras. Según los organizadores, la lista de invitados alcanza cerca de 1.150 personas, superando los aproximadamente 850 asistentes que suelen participar en este tipo de ceremonias.

Durante el acto, el presidente saliente Gabriel Boric hará entrega de la banda presidencial a José Antonio Kast, quien asumirá oficialmente como jefe de Estado para el período 2026-2030.

Durante esta misma jornada también se concreta la instalación del nuevo Congreso elegido en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025.

Durante la campaña presidencial, Kast planteó la idea de impulsar un “gobierno de emergencia”, enfocado principalmente en seguridad, migración y economía.

Con su investidura, el nuevo mandatario asumirá la conducción del país en medio de un escenario político marcado por cambios en la composición del Congreso y por altas expectativas en materia de seguridad y crecimiento económico.

