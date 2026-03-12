PAÍS
Carabinero baleado en Puerto Varas permanece con ventilación mecánica según su nuevo parte médico
El recinto asistencial entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos
Síntesis generada con OpenAI
El Hospital Base de Puerto Montt informó que el carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento en Puerto Varas, continúa en estado de riesgo vital y permanece internado en la UCI con ventilación mecánica. El funcionario fue herido cuando personal de Carabineros de Chile acudió a verificar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública en las cercanías del Estadio Ewaldo Klein. Según los primeros antecedentes, al llegar al lugar los policías fueron recibidos con disparos, resultando uno de los proyectiles en un impacto balístico enDesarrollado por El Mostrador