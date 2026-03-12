Publicidad
Carabinero baleado en Puerto Varas permanece con ventilación mecánica según su nuevo parte médico PAÍS Agencia Uno

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El recinto asistencial entregó un nuevo parte médico sobre el estado de salud del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en Puerto Varas, en la región de Los Lagos

El Hospital Base de Puerto Montt informó que el carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento en Puerto Varas, continúa en estado de riesgo vital y permanece internado en la UCI con ventilación mecánica. El funcionario fue herido cuando personal de Carabineros de Chile acudió a verificar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública en las cercanías del Estadio Ewaldo Klein. Según los primeros antecedentes, al llegar al lugar los policías fueron recibidos con disparos, resultando uno de los proyectiles en un impacto balístico en
Desde el Hospital Regional de Puerto Montt informaron que el funcionario se mantiene en estado de riesgo vital y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según detallaron, el paciente está conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente del equipo médico, recibiendo los tratamientos correspondientes de acuerdo con su condición clínica.

Como Hospital Puerto Montt informamos que actualmente el paciente se mantiene en estado de riesgo vital, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de nuestro establecimiento”, confirmaron desde el recinto asistencial.

El hospital también indicó que el carabinero se encuentra acompañado por su familia, a quienes se les ha entregado apoyo e información por parte de los equipos de salud. Además agregaron que “el carabinero permanece conectado a ventilación mecánica y bajo monitoreo permanente por parte del equipo de salud, recibiendo los tratamientos y procedimientos médicos correspondientes según su condición clínica“.

De acuerdo con antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 06:10 horas en las cercanías del estadio Estadio Ewaldo Klein, cuando personal de Carabineros de Chile acudió al sector para verificar una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública.

Según los primeros reportes del procedimiento, al llegar al lugar los funcionarios policiales habrían sido recibidos con disparos. Uno de los proyectiles impactó al sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla en la cabeza.

Tras perder comunicación radial con su compañero, el cabo primero Jean Díaz Mellado se acercó al sitio del incidente y encontró al funcionario con una herida balística en la frente. El carabinero fue trasladado posteriormente a un centro asistencial, donde permanece bajo tratamiento intensivo.

