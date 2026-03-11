Gobierno saliente se querelló por ataque a Carabinero en Puerto Varas

El ahora exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el ataque armado contra un funcionario de Carabineros de Chile ocurrido en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, y confirmó que el gobierno saliente ingresó durante la mañana una querella por el caso. El hecho dejó con muerte cerebral al sargento primero Javier Figueroa Manquemilla, quien recibió un disparo en la cabeza mientras participaba en un procedimiento policial.

“Las responsabilidades del Gobierno son hasta el mediodía, por eso se ha interpuesto la querella. Lo más relevante no es quien asume como ministro o ministra, lo relevante es la continuidad política del Estado”, explicó el exsecretario del Estado.

Cordero también destacó que la decisión de presentar la acción judicial se tomó antes del cambio de mando: “esto es el Estado de Chile, es continuidad institucional aún en los momentos difíciles”, expresó.

Cordero calificó el ataque como un hecho “lamentable” y comentó que “le he transmitido al general Araya el pesar no solo por parte del Gobierno, sino que la importancia que cumple Carabineros, los más de 50 mil carabineros que están desplegados para el funcionamiento y la seguridad del país”.

De acuerdo con lo informado por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el funcionario permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Puerto Montt con diagnóstico de muerte cerebral.

“Son muchas actuaciones que se están desarrollando en paralelo, pero hay que ser cautos en este momento, también responsables y prudentes, pero no nos quita que vamos a hacer todos los esfuerzos por buscar a los responsables de este hecho tan lamentable y tan grave”, dijo el general Araya.

Tras el ataque, el alto mando policial anunció que se trasladará a la zona para acompañar a la familia del funcionario y seguir de cerca las diligencias.

Por su parte, el presidente electo José Antonio Kast señaló que la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, también viajará al sur una vez que asuma formalmente el cargo.