Cardenal Chomali en Oración Ecuménica: “La democracia se gana a gotas y se pierde a litros”

El Presidente de la República, José Antonio Kast, participó este jueves en la tradicional Oración Ecuménica por Chile y el nuevo gobierno, ceremonia religiosa que se realiza en la Catedral Metropolitana de Santiago y que forma parte de los hitos simbólicos. Durante la homilía, el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, hizo un llamado a preservar la democracia y “mantener alejada la violencia en cualquiera de sus formas”. “La democracia se gana a gotas y se pierde a litros”, agregó.

El mandatario llegó durante la mañana a la Catedral acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola, y sus hijos. A su ingreso fue recibido por autoridades eclesiásticas y comenzó saludando a representantes religiosos y a las autoridades presentes.

La ceremonia comenzó cerca de las 11:00 horas y fue presidida por el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, quien lidera la oración que busca pedir por el futuro del país y por las autoridades que inician su gestión.

Al ingresar, el Presidente Kast se detuvo frente a la cripta que contiene lo corazones de los oficiales fallecidos del Combate de la Concepción, en un momento de carácter simbólico previo a la oración central. Posteriormente tomó asiento junto a las autoridades invitadas y participó de la ceremonia, siendo recibido con aplausos por los asistentes.

“Recibe bondadosamente las súplicas que te dirigimos por nuestra patria, para que la concordia y la justicia se afiancen en ella mediante la sabiduría de sus gobernantes y el esfuerzo honrado de todos los ciudadanos. Concede a su Presidente José Antonio Kast Rist un próspero gobierno, de modo que procurando en su gestión el bien de todos los chilenos alcance para el pueblo que le has encomendado el bienestar y la paz”, leyó el cardenal Chomalí, al inicio de la ceremonia.

Durante su homilía, el cardenal Fernando Chomalí enfatizó la importancia de cuidar la institucionalidad democrática. “En Chile tenemos motivos para celebrar la democracia, pero junto con ello es fundamental recordar nuestra responsabilidad de preservarla. La democracia es un bien que se gana a gotas pero se pierde a litros si no se cuida”, afirmó.

En ese contexto, llamó a las autoridades y dirigentes a trabajar por el bien común y a rechazar la violencia “venga de donde venga”, advirtiendo que “solo genera más violencia”.

El arzobispo de Santiago también señaló que las ceremonias vinculadas al cambio de mando son una oportunidad para renovar el compromiso con la convivencia democrática. “Estos días solemnes son una invitación a protegerla con cada gesto y cada palabra”, sostuvo, invitando a las autoridades a mantener alejadas las expresiones de violencia para resguardar lo que —dijo— “tanto costó recuperar”.

La Oración Ecuménica reúne a diversas autoridades del Estado, entre ellas ministros del gabinete, parlamentarios y representantes del Poder Judicial. También asisten autoridades de las fuerzas de orden y seguridad, como el director general de Carabineros de Chile y el director general de la Policía de Investigaciones de Chile.

Además, participan representantes de distintas confesiones religiosas presentes en el país, incluyendo iglesias católica, ortodoxa, luterana, anglicana, bautista, metodista, metodista pentecostal y evangélica, además de delegaciones de las comunidades judía y musulmana.

Debido a la realización de la ceremonia, desde las 07:00 horas se suspendió el tránsito vehicular en el cuadrante cercano a la Plaza de Armas de Santiago, específicamente entre las calles San Antonio, Huérfanos, Morandé y Santo Domingo.

Tras la actividad religiosa, el Presidente Kast tiene previsto continuar con su agenda pública durante la tarde. A las 15:30 horas participará en el lanzamiento de la Cátedra Presidente Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, instancia en la que realizará una ponencia sobre la defensa de la libertad y la democracia.