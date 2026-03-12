La promesa del orden: el discurso con que el Presidente Kast fija su tono portaliano

El primer discurso del Presidente José Antonio Kast desde el balcón del Palacio de La Moneda fue algo más que el ritual del debut presidencial. Fue, en la práctica, la presentación de su libreto político para los próximos cuatro años: un país que “no aguanta más” –según su diagnóstico– necesita orden, autoridad y liderazgo con carácter.

Para sostener esa narrativa, el Mandatario recurrió a dos referencias simbólicas que condensan su imaginario político: dios y Diego Portales.

Al inicio de su intervención, el Presidente Kast no se guardó nada. Partió con una fuerte carga ideológica. Aseguró recibir la nación “en peores condiciones de lo que podíamos imaginar”, instalando así la idea de una emergencia nacional múltiple. Bajo ese marco justificó el concepto que ha repetido desde la campaña: un “Gobierno de emergencia”, enfocado en seguridad, control migratorio y reactivación económica.

El mensaje fue directo. Prometió mano dura contra el crimen organizado, respaldo total a las policías y medidas rápidas para enfrentar lo que definió como el deterioro de la seguridad pública. Pero más allá de los anuncios, el discurso estuvo cargado de símbolos: la apelación a dios como parte del relato valórico del país y la reivindicación de Portales, figura polémica en la consolidación de la República por el carácter autoritario. “La autoridad por sobre el desorden” fue la señal, apuntan analistas.

La escena tuvo un momento que condensó el clima político de la noche. Desde la Plaza de la Constitución, algunos adherentes interrumpieron el ambiente con el grito de “Boric preso”. Desde el balcón, el Presidente Kast pidió respeto, contuvo brevemente el fervor de los suyos y volvió al libreto sin mayor pausa. El mensaje retomó su eje: Chile –según su diagnóstico– vive una crisis profunda y la respuesta, insistió, será autoridad, orden y acción.

Un discurso de “restauración”

Para el analista y director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, el discurso tuvo un sello claro: restaurar el orden político y moral.

“El discurso inaugural es restaurador, hace una locución muy fuerte a recuperar lo que Chile fue, a recuperar el sentido de autoridad y el orden”, señala. A su juicio, el mensaje conecta directamente con la demanda ciudadana por seguridad.

“Hay un discurso muy ordenado de restauración del sentido republicano, de los valores patrios y del sentido de familia. Es el regreso del sentido de autoridad y del orden, que es el elemento central del discurso”, agrega el analista, cercano a la UDI.

Müller también destaca un detalle político significativo: lo que el Presidente omitió.

“No menciona proyectos de ley en específico ni menciona el Congreso. Habla de un Gobierno que va a pasar del discurso a la acción, muy ejecutivo y con gran presión sobre su gabinete”, explica.

En la misma línea, subraya el tipo de unidad que plantea el Mandatario. “No menciona partidos políticos, ni propios ni de oposición. Hace un llamado amplio a quienes quieran colaborar en esta recuperación del orden”.

Un relato presidencialista y mesiánico

La lectura es distinta desde el marketing político. El académico de la UDP Cristián Leporati observa en el mensaje un tono fuertemente personalista.

“El Presidente muestra una actitud medio mesiánica. En su narrativa todo lo que está antes de él está mal y él viene a hacer las cosas bien”, afirma.

Según Leporati, el discurso fue también una extensión directa de la campaña presidencial. “Se sigue abordando el tema de los migrantes, el tema de la seguridad. Es básicamente una extensión de la campaña electoral”, explica.

El analista también pone atención en el énfasis del Jefe de Estado en revisar las cuentas del Gobierno anterior.

“El tema de la auditoría es importante, porque permite desviar la atención hacia una probable mala gestión del Gobierno saliente. No recuerdo en gobiernos anteriores esa obsesión por el Gobierno que sale”, señala.

Para Leporati, el mensaje además revela un fuerte sello ideológico. “Es básicamente una revolución conservadora. Todo el discurso es profundamente conservador y muy local. No se habla del mundo: es una mirada de Chile como isla”.

Crisis, emergencia y autoridad

El decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, observa el discurso desde otra perspectiva: la construcción de legitimidad para el inicio del mandato.

“El discurso parece más orientado a construir legitimidad de gobierno que a reafirmar identidad ideológica”, plantea.

Según Moreno, el relato instala tres pilares claros. “Primero, un diagnóstico de crisis para caracterizar el país que recibe; segundo, la idea de un ‘Gobierno de emergencia’ como marco para justificar urgencia y capacidad decisional; y tercero, una promesa de acción inmediata para responder a las principales preocupaciones ciudadanas”, explica.

A su juicio, el objetivo es fijar desde el inicio una expectativa de conducción fuerte. “Es un discurso pensado para ordenar el inicio del Gobierno y fijar expectativas de rapidez y autoridad”.

Unidad… pero detrás del programa

El sociólogo y exsubdirector de la Secom, Víctor Maldonado, ofrece una lectura más crítica del mensaje presidencial.

“Kast renuncia en el discurso a los pactos y acuerdos nacionales. No está convocando a ponerse de acuerdo; está pidiendo que lo sigan en sus ideas”, afirma.

Para Maldonado, el Presidente combina un tono moderado con mensajes políticos duros.

“Kast es una persona que hay que escuchar en lo que dice, no en el tono. En tono suave puede decir algo brutal”, advierte.

El analista identifica tres elementos centrales en el mensaje: la crítica persistente al Gobierno anterior, la idea de una emergencia nacional múltiple y la convicción de que gobernar implica carácter.

“Para él, tener liderazgo es tener carácter. La voluntad de enfrentar situaciones difíciles es lo que –según su diagnóstico– faltaba”.

El tono del nuevo ciclo

La llegada de Kast a La Moneda marca, según coinciden analistas, el giro más conservador de Chile desde el retorno a la democracia, con un programa centrado en seguridad, migración y orden institucional.

Su primer discurso dejó claro que esa agenda no será solo programática, sino también simbólica. En la mezcla de fe, autoridad y referencias históricas, el Mandatario delineó el marco político de su administración.

Un Gobierno que –al menos en su relato inaugural– busca instalar la idea de que Chile vive una emergencia. Y que, para enfrentarla, se necesita algo más que políticas públicas: orden, fe y liderazgo con carácter.