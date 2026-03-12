Senador Núñez acusa que ataque a Rojas Vade fue “secuestro planificado por grupos de ultraderecha”

El senador Daniel Núñez (PC) afirmó que el ataque sufrido por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade correspondería a un “secuestro planificado por grupos de ultraderecha”, luego de que el ex dirigente fuera encontrado durante la madrugada amarrado y con lesiones graves a un costado de la Ruta 78. El parlamentario expresó su condena al hecho y advirtió que, si no se logra esclarecer lo ocurrido, podría abrirse la puerta a nuevos ataques de este tipo.

A través de su cuenta en la red social X, Núñez comentó que rechaza tanto el atentado contra Rojas Vade como el ataque con piedras que afectó al vehículo del subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, ocurrido en las cercanías de la Plaza Baquedano. “Rechazo piedrazo a auto de subsecretario y condeno el criminal atentado en contra de Rodrigo Rojas Vade que lo tiene en riesgo vital”, escribió.

Rechazo piedrazo a auto de subsecretario y condeno el criminal atentado en contra de Rodrigo Rojas Vade que lo tiene en riesgo vital. Fue un secuestro planificado por grupos de ultraderecha. Si no hay justicia ahora, se abre la puerta a que estos ataques se repitan. — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) March 12, 2026

En el mismo mensaje, el legislador sostuvo que lo ocurrido con el exconvencional habría sido “un secuestro planificado por grupos de ultraderecha” y advirtió que, si no hay justicia, “se abre la puerta a que estos ataques se repitan”.

El hallazgo de Rojas Vade se produjo durante la madrugada de este jueves, cuando fue encontrado con las manos atadas junto al vehículo de un familiar a un costado de la Ruta 78. De acuerdo con antecedentes preliminares, el exconvencional presentaba lesiones graves y mensajes escritos en sus brazos, entre ellos “No+zurdos” y “Viva Kast”.

Actualmente, el exintegrante de la Convención Constitucional permanece internado en el Hospital San Juan de Dios, donde se mantiene en riesgo vital y bajo coma inducido.

La investigación está siendo llevada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público de Chile, que indaga el caso inicialmente como un posible secuestro con lesiones. En paralelo, la PDI realizó diligencias en el domicilio de Rojas Vade en Pomaire y trabaja para ubicar su teléfono celular, elemento que podría ser clave para esclarecer lo ocurrido.