Subsecretario de EE.UU. tras cita con Presidente Kast: “Tenemos muchas de las mismas prioridades”

El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, y al embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd. Tras la reunión, las autoridades destacaron coincidencias en prioridades estratégicas y proyectaron cooperación en seguridad, economía y comunicaciones.

Luego del encuentro, Landau explicó que durante la conversación abordaron distintos ámbitos de cooperación bilateral, señalando que “hablamos de muchos temas, obviamente temas económicos son muy importantes para ambos países”, agregando que “necesitamos cooperar en muchos temas, en materias de minerales, de comunicaciones y creo que tenemos una visión compartida para un futuro mejor para ambos países”.

En esa línea, sostuvo que la coordinación entre ambos países continuará en distintas áreas de interés común, afirmando que “vamos a seguir en cooperación en todos los temas que pueden ser de interés mutuo”, y subrayó que “creo que el presidente obviamente tiene muchas de las mismas prioridades que nosotros, que son las fronteras seguras, que no entre el crimen organizado a su país”, añadiendo que “aquí en Chile ustedes han visto alzas en el crimen y entonces nosotros queremos cooperar en materia de seguridad”.

El subsecretario también detalló que la cooperación podría ampliarse a iniciativas regionales, indicando que “estamos hablando de cooperación con varios países en varios temas”, y mencionó que “por ejemplo, hablamos de la pesca ilegal en el mar Pacífico”, planteando que “creo que en eso podría ser muy útil la cooperación entre Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos, y muchos otros países para juntar nuestros recursos y organizar un plan que nos convenga a todos”.

Consultado por la controversia en torno al proyecto de cable de fibra óptica impulsado por empresas chinas, Landau señaló que “tuvimos una discusión, una plática muy importante, pero sobre todo de cuáles son las diferentes oportunidades para que Chile sea parte de toda la red global de comunicaciones”, añadiendo que “lo más importante para el presidente” es ese objetivo.

En ese mismo contexto, afirmó que “lo que comentamos con el presidente Kast es la importancia de que Chile sea un hub digital para el mundo”, enfatizando que el desafío es que “Chile sea conectado al mundo, pero que sean redes de comunicación fiables para todo el bien del pueblo chileno”.

Por su parte, el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, sostuvo que la cooperación en materia de seguridad requiere altos niveles de confianza entre los países, señalando que “cuando hablamos en temas de seguridad y todo eso, siempre vamos a pensar en que nosotros somos socios y compartimos información, compartimos inteligencia”, agregando que para ello “tenemos que tener confianza que la información que compartimos será guardado”. En relación con el cable, añadió que “hasta ahora, el único que será dueño del cable será empresas de China” y concluyó que “yo creo que el cable ya se acabó”.