Cadem: Ley de 40 horas lidera los hitos del gobierno de Boric y caso Monsalve como el peor episodio

Una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem evaluó el cierre del gobierno de Gabriel Boric y situó a la ley que redujo la jornada laboral a 40 horas semanales como el principal hito positivo de su administración, con un 36% de las menciones. El sondeo también destacó la reforma de pensiones y el aumento del sueldo mínimo entre los logros más recordados, mientras que el caso vinculado a Manuel Monsalve y la gestión en seguridad aparecen entre los aspectos más criticados.

De acuerdo con la encuesta Plaza Pública, un 36% de los consultados mencionó la reducción de la jornada laboral como el logro más destacado del periodo presidencial de Boric.

En segundo lugar aparece la reforma de pensiones con un 20% de las menciones, seguida por el incremento del sueldo mínimo, que fue destacado por el 19% de los participantes.

Otras medidas recordadas por los encuestados incluyen la llamada Ley Papito Corazón (18%), el Copago Cero en el sistema público de salud de Fonasa (17%) y la legislación vinculada al trastorno del espectro autista, conocida como Ley TEA (12%).

El estudio también menciona otros avances asociados al periodo, aunque con menor nivel de menciones, como el pago de la denominada deuda histórica a profesores, el aumento de recursos para Carabineros de Chile, el impulso a la electromovilidad y la realización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

En contraste, el sondeo también recogió los hechos más negativos asociados al mandato de Boric. El caso vinculado al exsubsecretario Manuel Monsalve fue señalado por un 35% de los encuestados como el episodio más crítico del periodo.

Otros aspectos mencionados fueron la gestión en materia de seguridad (22%), el denominado caso fundaciones (21%), la falta de avances en cambios al financiamiento de la educación superior (17%) y el triunfo de la opción Rechazo en el proceso constitucional de 2022 (15%).

Entre los elementos cuestionados también aparecen los indultos presidenciales, la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, el llamado “cable chino”, el uso irregular de licencias médicas y el asesinato de tres funcionarios policiales en Cañete.

Respecto al desempeño del gabinete, la encuesta situó a Camila Vallejo como la ministra mejor evaluada del periodo, con un 27% de las menciones.

Tras ella se ubican el exministro de Hacienda Mario Marcel con un 12%, el exministro del Deporte Jaime Pizarro con un 7% y la exministra del Interior Carolina Tohá con un 6%.

La encuesta fue elaborada a partir de 1.000 entrevistas online realizadas el 12 de marzo de 2026 a personas mayores de 18 años de las 16 regiones del país, con ponderación según variables demográficas y comportamiento electoral.