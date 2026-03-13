Caso Rojas Vade: indicios en la investigación abren hipótesis de posible “autoatentado”

Nuevos antecedentes surgidos en la investigación por la agresión al exconvencional Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado la madrugada del jueves amarrado y con consignas políticas escritas en sus brazos a un costado de la Ruta 78, apuntan a la posibilidad de un “autoatentado”. Entre las evidencias revisadas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) figuran un plumón hallado en su vehículo y amarras similares a las utilizadas para maniatarlo.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo, en el vehículo del exconvencional, de un plumón que podría haber sido utilizado para escribir los mensajes “No + zurdos” y “Viva Kast” en su cuerpo. Según cuentan fuentes cercanas a la indagatorias, el objeto no presentaría huellas de terceros, aunque sí contiene restos biológicos que están siendo analizados.

A esto se suma otro hallazgo realizado por detectives durante un allanamiento en el domicilio donde Rojas Vade vive junto a sus padres en Pomaire, en la comuna de Melipilla. En el interior de una mochila encontraron amarras plásticas de color blanco similares a las que tenía en sus manos cuando fue encontrado en la carretera. Peritos trabajan ahora en comparar el número de serie de estos elementos para determinar si corresponden al mismo lote.

Otro antecedente que generó dudas entre los investigadores es que el exconvencional mantenía intactas sus pertenencias personales. Su billetera fue hallada con dinero y documentos, su teléfono celular estaba dentro del automóvil —un Citroën C3 que utiliza para trabajar en una aplicación de transporte— y el vehículo no presentaba daños visibles.

Paralelamente, fuentes ligadas a la indagatoria señalaron que la gravedad de su estado de salud podría estar relacionada con una sobredosis de drogas y no necesariamente con las lesiones que presentaba. De acuerdo con versiones preliminares, la sustancia involucrada podría corresponder a heroína o algún derivado, aunque estos antecedentes aún deben ser confirmados mediante peritajes.

Según T14, los análisis también permitieron descartar inicialmente la presencia de bencina u otros acelerantes en su cuerpo. En cambio, se trataría de diluyente y otros líquidos asociados a materiales de pintura que el propio Rojas Vade utiliza en su domicilio.

Con estos antecedentes, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que el hecho haya sido un posible autoataque. Aunque desde el Ministerio Público insisten en que ninguna hipótesis está descartada y que la indagatoria continúa para determinar si hubo participación de terceros.

Actualmente, Rojas Vade permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios. Según el último parte médico, se encuentra estable dentro de su gravedad y ha mostrado una evolución favorable en las últimas horas.

Los detectives esperan poder entrevistarlo una vez que su estado de salud lo permita, lo que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido