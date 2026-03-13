Confirman nueva víctima fatal por explosión en Renca: joven de 23 años que permanecía hospitalizada

A cuatro semanas de la explosión de un camión de Gasco que transportaba gas en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana, se confirmó una nueva víctima fatal tras el accidente. Se trata de Isidora Larenas, una joven de 23 años oriunda de Cartagena, quien permanecía internada desde el día del siniestro debido a la gravedad de sus lesiones. Con su fallecimiento, el número de víctimas fatales del accidente se eleva a 14.

Durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Isidora Larenas, que permanecía internada hace casi un mes en una clínica de Santiago debido a las lesiones de gravedad tras el siniestro.

La joven había sido trasladada inicialmente a la clínica Red de Salud UC Christus tras la explosión ocurrida en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez. Posteriormente, durante la madrugada del 20 de febrero, fue derivada a la clínica Clínica Indisa, especializada en el tratamiento de pacientes con quemaduras graves.

Larenas era madre de un niño y trabajaba como conductora en una empresa de reparto. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer inicialmente por un restaurante de la comuna de Cartagena donde había trabajado anteriormente, desde donde enviaron un mensaje de despedida recordándola por su carácter alegre y su espíritu de superación.

“Isidora siempre será recordada por su alegría, su energía y por ser una luchadora incansable. Tenía esa forma especial de enfrentar la vida: siempre buscando nuevas oportunidades, nuevos caminos y sueños por cumplir. Su sonrisa y su buena disposición quedarán en la memoria de todos quienes compartieron con ella.