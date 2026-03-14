Boric cierra su mandato con decreto histórico: más del 50% del mar chileno queda protegido

Decreto de cierre de mandato: El expresidente Gabriel Boric firmó un decreto, a un día del cambio de mando, que amplía los parques marinos Nazca–Desventuradas y Mar de Juan Fernández, elevando a más del 50% la superficie oceánica protegida de Chile.

Expansión de áreas protegidas: La medida incorpora cerca de 360 mil km² adicionales de protección marina, alcanzando un total de 947.142 km² bajo resguardo dentro de la Zona Económica Exclusiva del país.

Posición global de Chile: Con esta ampliación, Chile supera el 50% de su mar protegido, situándose entre los países con mayor superficie oceánica resguardada del mundo y conformando uno de los sistemas de protección marina más grandes del planeta.

Ecosistemas de alta biodiversidad: La protección se centra en zonas oceánicas alrededor del archipiélago de Juan Fernández y las islas Desventuradas, áreas con especies únicas como el lobo fino y la langosta de Juan Fernández, además de ballenas, tiburones y tortugas marinas.

Origen de la iniciativa: La ampliación fue impulsada por la comunidad de pescadores artesanales de Juan Fernández, quienes buscan preservar los ecosistemas que sostienen su economía y su forma de vida.

Próxima etapa administrativa: El decreto fue enviado a Contraloría para su toma de razón, paso previo para su entrada en vigencia formal.