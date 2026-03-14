Indultos del Presidente Kast generan primera división en directiva de la Cámara de Diputados

La intención del Presidente José Antonio Kast de conceder indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social generó diferencias en la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Mientras el presidente de la corporación, Jorge Alessandri (UDI), respaldó que el mandatario revise los casos, la vicepresidenta de la Cámara Baja, Ximena Ossandón (RN), manifestó reparos a la iniciativa.

La diputada sostuvo que, si bien el Presidente tiene la facultad de otorgar indultos, considera que no es una medida necesaria. “Nos parece que no es necesario. Creo que al final es un tema que incomoda a la ciudadanía en general”, afirmó.

Ossandón recordó además la polémica que generaron los indultos otorgados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric. “Recordemos que esto mismo sucedió al principio del expresidente Boric, donde además se cometieron tremendos errores”, señaló.

La parlamentaria también indicó que el Ejecutivo probablemente actuará con cautela si decide avanzar en esa línea. “Me imagino que, dada la experiencia que tuvo el expresidente Boric, van a ser muy, muy cautelosos en la revisión de los antecedentes de cada persona”, agregó.

Asimismo, reconoció que existen voces críticas frente a la posibilidad de otorgar indultos, mencionando el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien fue víctima de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones de 2019.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, expresó una postura distinta y defendió la atribución presidencial para evaluar estas medidas.

“Respeto la facultad que tiene el Presidente de la República para indultar. Me parece que está bien que revise”, señaló en una entrevista con El Mercurio.

El diputado sostuvo además que el análisis de los casos debe realizarse de manera individual. “Hay que verlo caso a caso”, indicó.

Alessandri también planteó que existe una diferencia entre los indultos otorgados en el pasado y los que actualmente se analizan. “No tiene ninguna comparación indultar al que incendiaba con indultar al que defendía”, afirmó.