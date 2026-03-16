Ipsos detecta cambio en prioridades de los chilenos: preocupación por inmigración cae 18 puntos

Una nueva edición del informe “What Worries the World?” elaborado por la consultora Ipsos evidenció cambios en las principales preocupaciones de los chilenos. Aunque el crimen y la violencia continúan en el primer lugar con 59% de menciones, la inquietud por el control de la inmigración cayó 18 puntos en un año, situándose en 31%. En contraste, el mantenimiento de los programas sociales registró el mayor aumento, con un alza de 10 puntos.

El estudio, correspondiente a febrero de 2026, analiza la percepción ciudadana sobre los temas que generan mayor inquietud en más de 30 países. En el caso de Chile, el crimen y la violencia continúan encabezando la lista de preocupaciones, con un 59% de las menciones entre los encuestados. Aunque la cifra se mantiene estable respecto del mes anterior, representa una disminución de ocho puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En segundo lugar aparece el desempleo, mencionado por el 32% de las personas consultadas. Este indicador se ubica por sobre el promedio global y también muestra un aumento interanual de cinco puntos.

Uno de los cambios más notorios del sondeo se observa en la preocupación por el control de la inmigración. Actualmente, un 31% de los encuestados señala este tema entre los principales problemas del país. Aunque sigue siendo un nivel alto en comparación con el promedio regional y mundial, la cifra representa una caída de 18 puntos en doce meses.

Pese a este descenso, el tema continúa destacando en Chile respecto del resto de América Latina. Según explicó Jean‑Christophe Salles, director ejecutivo de Ipsos para Latinoamérica, el control migratorio sigue siendo uno de los asuntos más relevantes para la opinión pública del país, pese a la disminución registrada en el último año.

En contraste, el mantenimiento de los programas sociales mostró el mayor aumento entre las preocupaciones medidas por la encuesta. Este tema alcanzó un 13% de menciones, lo que equivale a un alza de 10 puntos en comparación con el año anterior.

El estudio también incluyó indicadores sobre la percepción general del país. En ese ámbito, un 48% de los encuestados considera que Chile avanza en la dirección correcta, lo que representa un aumento de tres puntos respecto de la medición anterior y de 15 puntos en términos interanuales.

A su vez, la evaluación de la situación económica muestra señales de mejora. Un 43% de los participantes califica la economía nacional como buena, cifra que sube diez puntos en comparación con el mismo periodo del año pasado y que marca su nivel más alto desde 2021.