Rojas Vade declara ante la PDI que “no recuerda” lo ocurrido y Fiscalía ordena peritaje caligráfico

El exconvencional Rodrigo Rojas Vade entregó su primera declaración a detectives de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) luego de recuperar la conciencia tras la agresión que sufrió la semana pasada. Sin embargo, ante las preguntas de los investigadores, aseguró que no recuerda lo ocurrido la noche en que fue encontrado con lesiones y consignas políticas escritas en sus brazos. La investigación mantiene abiertas distintas hipótesis, incluida la posibilidad de autolesiones, aunque aún no se descarta la participación de terceros.

Los detectives acudieron hasta el Hospital San Juan de Dios, en Santiago, donde el exconstituyente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según fuentes de la investigación, el testimonio fue breve debido a que había despertado hace pocas horas y aún se encuentra en estado delicado.

Según consignó La Tercera, durante la conversación con los policías, Rojas Vade indicó que lo último que recuerda es haber salido de su casa con la intención de comprar cigarrillos y regresar luego por la Ruta 78. Tras ese momento, afirmó no tener más recuerdos hasta despertar en el hospital.

El exconvencional fue hallado días antes en un sitio eriazo cercano a Pomaire, con manos y pies amarrados, golpes en el rostro y consignas políticas escritas en sus antebrazos. Los mensajes incluían frases como “No + zurdos” y “Viva Kast”.

A partir de los antecedentes reunidos por los investigadores, el Ministerio Público comenzó a considerar distintas hipótesis sobre lo ocurrido, incluida la posibilidad de un “autoataque”. Entre las evidencias analizadas figura amarras similares a las que tenía en sus extremidades y un plumón encontrado en el vehículo que conducía esa noche, el cual coincidiría con el color de la tinta utilizada en los rayados.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó un peritaje grafoscópico para comparar la escritura presente en los brazos de Rojas Vade con su letra. Este análisis, que será realizado por especialistas, busca determinar si los mensajes pudieron haber sido escritos por la propia víctima.

Paralelamente, detectives también hallaron en su domicilio amarras similares a las que tenía en sus extremidades cuando fue encontrado, lo que forma parte de las diligencias que buscan esclarecer la dinámica de los hechos.

Pese a estos antecedentes, los investigadores no descartan la eventual participación de terceros en el ataque. Por ello, también se están realizando pericias de laboratorio y se han tomado declaraciones a personas cercanas al exconvencional que estuvieron con él antes de que saliera de su casa la noche del incidente.

Mientras tanto, Rojas Vade continúa hospitalizado bajo observación médica, con un estado de salud descrito como grave pero estable.