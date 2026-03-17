Gobierno y retiro de negociación ramal: “No es momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas”

El ministro secretario general de la Presidencia, José García, defendió la decisión de retirar el proyecto de negociación ramal, señalando que responde a la necesidad de priorizar la creación de empleo.

La decisión del Presidente José Antonio Kast de poner fin a la iniciativa —impulsada durante la administración de Gabriel Boric y que aún no se votaba en general— generó sorpresa y críticas en la oposición, en medio del debate por las prioridades económicas del Ejecutivo.

En ese contexto, García sostuvo que “nosotros tenemos la convicción de que hoy día la principal obligación del gobierno en materia de empleo es crear nuevos empleos”, enfatizando que el foco de la actual administración está puesto en dinamizar el mercado laboral.

Según información de La Tercera, el secretario de Estado detalló que existen “aproximadamente 900 mil personas sin trabajo y otras 2 millones de personas que están con empleos informales”, advirtiendo que “la negociación ramal en lugar de ayudarnos en el objetivo de crear más y mejores empleos va en la dirección contraria”.

En esa línea, el ministro afirmó que “por eso creemos que no es el momento de llevar adelante ese tipo de iniciativas”, agregando que el retiro del proyecto busca “entregar mayor certeza de tal manera de que particularmente nuestros pequeños y medianos empresarios se atrevan a contratar más trabajadoras, más trabajadores”, subrayando que “eso es lo que necesitamos en este momento”.

Asimismo, reforzó que el “objetivo central del gobierno es crear más y mejores empleos”, recordando que “siempre dijimos que iba en contra del objetivo principal de crear empleo”, postura que —según indicó— ya habían manifestado cuando el proyecto fue presentado, calificándolo además como “una iniciativa además bastante tardía”.