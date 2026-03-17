“Te vamos a matar”: alcalde de Peñalolén se querella por amenazas tras demolición de narcocasas

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de sus redes sociales tras la demolición de una serie de “narcocasas” en distintos sectores de la comuna. Mediante un comunicado, el jefe comunal anunció que presentó una querella criminal ante el Ministerio Público para reconocer a los autores.

El municipio señaló que el edil recibió múltiples mensajes de grueso calibre. “Te vamos a matar”. Textualmente los mensajes señalaban: “te vamos aser como lo asemos en mexico te vamos a matar”, “no ande en espacio público solo” y “20 millones por tu cabeza perro maldito”, son algunas de las frases que evidenció.

Los mensajes fueron enviados días después de que el alcalde ejecutara la demolición de dos “narcocasas”, ubicadas en Avenida Departamental y en el barrio de La Faena. Ambas propiedades fueron utilizadas durante años para la venta y el consumo de contenido ilícito. Anteriormente, vecinos del sector denunciaban episodios de violencia, consumo de sustancias y la presencia de armas blancas y de fuego.

“Cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar”, comentó el jefe comunal.

Ante los hechos, el alcalde Concha anunció que presentó una querella ante el Ministerio Público con el objetivo de proceder a la investigación e identificar a los responsables.

“Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado”, añadió.